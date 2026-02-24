Зимняя Олимпиада — 2026
Налистники вместо скучных блинов: тот же рецепт, но результат в сто раз нежнее и вкуснее

Налистники вместо скучных блинов: тот же рецепт, но результат в сто раз нежнее и вкуснее. Беру яйца, молоко и муку — и готовлю налистники прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Их необычность в том, что жидкое тесто растекается тончайшим слоем, создавая прозрачные, кружевные блинчики, которые эластичнее и нежнее обычных блинов. Получается обалденная вкуснятина: налистники с золотистыми пузырчатыми краями, такие тонкие, что просвечивают, но при этом не рвутся при сворачивании с любой начинкой. Они буквально тают во рту, оставляя сливочное послевкусие. Их можно подавать с вареньем, творогом или просто со сметаной — в любом виде это настоящий деликатес.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл молока, 2 яйца, 150 г муки, 1 ст. ложка сахара, щепотка соли, 2 ст. ложки растительного масла, 50 мл кипятка. Яйца взбейте с сахаром и солью, влейте молоко, перемешайте. Постепенно всыпьте муку, разбивая комочки. Тонкой струйкой влейте кипяток, непрерывно помешивая, добавьте масло. Дайте тесту постоять 10 минут. Выпекайте на раскалённой сковороде, смазанной маслом, наливая тесто тонким слоем. Обжаривайте с двух сторон до румяных пятен.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

