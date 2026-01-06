Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 05:46

Налистники с творогом: готовим блинчики под сметанной шубой — любовь с первого кусочка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно нежные блинчики-налистники с творогом, запеченные под сметанной шубой. Это блюдо — любовь с первого кусочка!

Вкус получается божественным: тонкие нежные блинчики, сладкая творожная начинка и воздушная, слегка карамелизированная сметанная заливка создают идеальную гармонию.

Рецепт: для блинов понадобится 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, 1 ст. л. сахара, щепотка соли, растительное масло. Для начинки: 500 г творога, 2-3 ст. л. сахара, яйцо, ванилин, горсть изюма (по желанию). Для заливки: 250 г сметаны, 2 яйца, 2 ст. л. сахара. Испеките тонкие блины на хорошо разогретой сковороде. Для начинки смешайте творог, сахар, яйцо и ванилин до однородности. На каждый блин положите ложку начинки, заверните конвертом или трубочкой. Уложите блинчики в форму для запекания. Для заливки взбейте сметану, яйца и сахар до гладкости. Залейте этой смесью блинчики так, чтобы они были почти полностью покрыты. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки. Дайте слегка остыть.

Ранее стало известно, как приготовить штрудель с маком — элементарный рецепт из слоеного теста.

Проверено редакцией
Читайте также
Школьник скончался, подавившись блинами
Регионы
Школьник скончался, подавившись блинами
Готовим пухлый голландский блин Dutch Baby: простой рецепт впечатляющего завтрака из духовки
Общество
Готовим пухлый голландский блин Dutch Baby: простой рецепт впечатляющего завтрака из духовки
Не успеваете позавтракать? Готовлю с вечера: творог с овощами, овсянку в банке и омлет в лаваше. Утро начинается без суеты
Общество
Не успеваете позавтракать? Готовлю с вечера: творог с овощами, овсянку в банке и омлет в лаваше. Утро начинается без суеты
Не брауни, а «Бруки»! Готовлю шоколадное печенье с жидкой серединкой и кусочками темного шоколада. Американский хит
Общество
Не брауни, а «Бруки»! Готовлю шоколадное печенье с жидкой серединкой и кусочками темного шоколада. Американский хит
Аромат праздника: рождественский кекс с коньяком — насыщенный, вкусный. Печем на правильном масляном тесте
Общество
Аромат праздника: рождественский кекс с коньяком — насыщенный, вкусный. Печем на правильном масляном тесте
блины
рецепты
десерты
налистники
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали обманывать желающих арендовать квартиры
В РПЦ рассказали, что обязательно нужно подарить на Рождество
Мощные подземные толчки зафиксировали в Японии
ВСУ атаковали российский регион с использованием восьми БПЛА за ночь
Рождественский рулет с мандаринами — вкуснее вы точно не готовили!
Россиянам дали совет, куда выгоднее инвестировать средства в 2026 году
Сорвали ротацию, сбили снаряды HIMARS: успехи ВС РФ к утру 6 января
Что есть в новогодние каникулы: рецепт ленивых голубцов с капустой
Названа популярнейшая среди инвесторов России золотая монета
Украинских бойцов застали врасплох за чаепитием
Падение обломков дрона ВСУ спровоцировало пожар в Липецкой области
Собчак получила иск от страховой компании
Канада впервые за два года стала призером молодежного ЧМ по хоккею
ВСУ дважды безуспешно пытались проникнуть в Купянск
«По определению»: США заявили о праве контролировать Венесуэлу
Трамп назвал четырех политиков, которые войдут в группу США по Венесуэле
Составлен топ-5 профессий с максимальным ростом зарплат в России
Появились первые кадры с места падения дрона ВСУ в Твери
Буданова ввели в персональный состав СНБО
Гренландия может получить предложение от Трампа в обход Дании
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.