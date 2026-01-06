Налистники с творогом: готовим блинчики под сметанной шубой — любовь с первого кусочка

Приготовьте невероятно нежные блинчики-налистники с творогом, запеченные под сметанной шубой. Это блюдо — любовь с первого кусочка!

Вкус получается божественным: тонкие нежные блинчики, сладкая творожная начинка и воздушная, слегка карамелизированная сметанная заливка создают идеальную гармонию.

Рецепт: для блинов понадобится 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, 1 ст. л. сахара, щепотка соли, растительное масло. Для начинки: 500 г творога, 2-3 ст. л. сахара, яйцо, ванилин, горсть изюма (по желанию). Для заливки: 250 г сметаны, 2 яйца, 2 ст. л. сахара. Испеките тонкие блины на хорошо разогретой сковороде. Для начинки смешайте творог, сахар, яйцо и ванилин до однородности. На каждый блин положите ложку начинки, заверните конвертом или трубочкой. Уложите блинчики в форму для запекания. Для заливки взбейте сметану, яйца и сахар до гладкости. Залейте этой смесью блинчики так, чтобы они были почти полностью покрыты. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяной корочки. Дайте слегка остыть.

