Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 12:46

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 24 февраля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Татарстане и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 24 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 24 февраля, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 24 февраля поступило от пользователей МТС. Порядка 29% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 20% — на Татарстан, 6% — на Свердловскую область и Краснодарский край, 5% — на Самарскую область, 4% — на Санкт-Петербург, Нижегородскую, Московскую и Челябинскую области, 3% — на Башкирию и Оренбургскую область, 2% — на Тверскую область, 1% — на Удмуртию, Московскую, Волгоградскую, Ярославскую, Пензенскую, Владимирскую, Калужскую и Липецкую области.

Почему не работает мобильный интернет 24 февраля

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Президент России Владимир Путин заверил, что ограничения мобильной связи в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

Отключение мобильного интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть: ограничение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полноценную работу операторы связи восстанавливают после отмены режима беспилотной опасности. Соответствующие решения принимаются исходя из обстановки, которая складывается на территории Российской Федерации, заявил вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания — вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — сообщил он.

24 февраля особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, в Геленджике, Чувашии, Татарстане, Самарской, Ульяновской, Орловской, Тамбовской и Саратовской областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников над российскими регионами.

Какие сайты работают при отключении мобильного интернета

В период сбоев остаются доступными сайты из белого списка. В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мессенджер Telegram не входит в белый список. По словам главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, приложение никогда не будет включено в него из-за своего иностранного происхождения.

Читайте также:

Мелкие дожди и тепло до 0? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать

Почему не работает Telegram сегодня, 24 февраля: замедление, разблокировка

Магнитные бури сегодня, 24 февраля: что завтра, риск инфаркта, сильные боли

мобильный интернет
новости
сбои
сотовые операторы
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта причина смерти актрисы Ирины Шевчук
Раскрыто, почему Трамп не приедет на Украину по приглашению Зеленского
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие...»
В Госдуме ответили на планы Европы передать Киеву ядерное оружие
Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах
Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров
Россиянина задержали за жестокую расправу над сестрой
Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку
Додобоня оправилась в приюте после стресса
Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»
Вассерман предложил дополнить список одобренных игрушек копиями оружия
В женевском отделении ООН назвали истинную причину кризиса на Украине
В ГД раскрыли планы Европы по Украине и России
Погода в Москве в среду, 25 февраля: ждать ли сильных осадков и холода
В Москве прошла премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь»
Украинский FPV-дрон ударил по грузовику и убил мирного жителя
«35 лет мечтала»: мать Самойловой легла под нож
На суде произошло разоблачение дрейфовавшего два месяца в море человека
Медведев провел встречу с главой МИД Вьетнама
Десятки российских Су-57 могут отправиться в Индию
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.