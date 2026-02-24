Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ

Сегодня, 24 февраля, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Татарстане и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 24 февраля

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 24 февраля, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 24 февраля поступило от пользователей МТС. Порядка 29% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 20% — на Татарстан, 6% — на Свердловскую область и Краснодарский край, 5% — на Самарскую область, 4% — на Санкт-Петербург, Нижегородскую, Московскую и Челябинскую области, 3% — на Башкирию и Оренбургскую область, 2% — на Тверскую область, 1% — на Удмуртию, Московскую, Волгоградскую, Ярославскую, Пензенскую, Владимирскую, Калужскую и Липецкую области.

Почему не работает мобильный интернет 24 февраля

Сбои, а также снижение скорости интернет-соединения с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Президент России Владимир Путин заверил, что ограничения мобильной связи в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов.

Отключение мобильного интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть: ограничение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них, пояснили в Министерстве цифрового развития Оренбургской области.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полноценную работу операторы связи восстанавливают после отмены режима беспилотной опасности. Соответствующие решения принимаются исходя из обстановки, которая складывается на территории Российской Федерации, заявил вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания — вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно. По крайней мере, я не могу сказать конкретную дату», — сообщил он.

24 февраля особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, в Геленджике, Чувашии, Татарстане, Самарской, Ульяновской, Орловской, Тамбовской и Саратовской областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников над российскими регионами.

Какие сайты работают при отключении мобильного интернета

В период сбоев остаются доступными сайты из белого списка. В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мессенджер Telegram не входит в белый список. По словам главы IT-комитета Госдумы Сергея Боярского, приложение никогда не будет включено в него из-за своего иностранного происхождения.

