Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 февраля: инфографика

В ночь на 24 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ в мессенджере MАХ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 79 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 23 февраля т. г. до 07:00 мск 24 февраля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА — над территорией Белгородской области, 15 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 15 БПЛА — над акваторией Черного моря, 11 БПЛА — над территорией Республики Крым, девять БПЛА — над акваторией Азовского моря, пять БПЛА — над территорией Саратовской области, один БПЛА — над территорией Республики Адыгея, один БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.