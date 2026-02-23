Мелкие дожди и тепло до 0? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать

В Москву в середине недели придет новый циклон, сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 23 февраля по 1 марта, ждать ли мелких дождей и тепла до 0 градусов?

Какая погода будет в Москве на этой неделе

По словам Татьяны Поздняковой, в Москве к среде, 25 февраля, снежный покров может увеличиться еще на несколько миллиметров.

«День 23 февраля стараниями гребня антициклона в Москве и Подмосковье порадует солнцем. Но на подходе уже новый циклон, он придет к нам с запада, термический режим изменится мало, а осадков в виде снега добавится. К утру 25 февраля копилка осадков может пополниться на 3–6 мм. Наибольшее количество достанется западу Московской области. И высота снежного покрова вновь станет увеличиваться, утром 23 февраля в Москве на ВДНХ было 66 см», — отметила синоптик.

По данным метеоцентров, сегодня, 23 февраля, будет стоять облачная с прояснениями погода и местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров в течение дня покажут от -2 до 0 градусов. Прогнозируется южный ветер со скоростью 4–9 м/с и атмосферное давление 740–745 мм рт. ст.

Во вторник и среду, 24 и 25 февраля, погоду в регионе будет формировать западный циклон. Снег начнется уже в ночь на вторник и к вечеру 24 февраля может добавить к уже имеющимся сугробам до 6 см снега. Температурный фон в эти дни останется умеренно зимним. По прогнозам, ночные температуры составят от -6 до -4 градусов, а дневные будут держаться в районе -2 градусов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В четверг, 26 февраля, синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем температура воздуха составит от -2 до 0 градусов. Однако ночью столбики термометров могут опуститься до -13 градусов. Южный ветер сохранится.

В пятницу, 27 февраля, температура ночью будет держаться в пределах от -5 до 0 градусов, а днем воздух прогреется до +1 градуса. В последний день календарной зимы воздух остынет в Москве до -2 градусов ночью, а днем ожидается около 0 градусов. В воскресенье, 1 марта, ночью ожидается до -2 градусов, а днем будет от 0 до +2 градусов.

Таким образом, в российской столице на этой неделе мелких дождей не ожидается, но прогнозируется тепло до 0 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на этой неделе

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru заявил, что в Санкт-Петербурге в начале недели сильных заморозков в дневные часы не ожидается.

«С понедельника до среды в Северной столице дневная температура ожидается в диапазоне от –1 до –3 градусов. В четверг и пятницу — от 0 до +2. По ночам с 23 по 26 февраля включительно термометры покажут от –5 до –10 градусов. В ночь на пятницу потеплеет до +2. В выходные облачно, с небольшим мокрым снегом», — уточнил синоптик.

По словам Ильина, ветер в течение недели будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

«В понедельник — восточный, во вторник и среду — преимущественно северный, в четверг и пятницу — юго-восточный, в выходные — преимущественно западный и северо-западный. Ближе к вечеру 1 марта ожидается похолодание до –3 градусов, осадки к этому времени должны прекратиться», — резюмировал он.

