Магнитные бури сегодня, 23 февраля: что завтра, проблемы со сном, тошнота

Сегодня, 23 февраля, геомагнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии, рассказали специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 23 и 24 февраля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 23 февраля, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 60%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 25%. Вероятность спокойного магнитного поля — 15%», — сообщили эксперты.

По информации сервиса my-calend, сегодня фиксируется магнитная буря силой три балла.

«Сегодня наблюдается слабая геомагнитная буря силой три балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации сервиса.

Специалисты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 24 февраля, возмущений геомагнитного поля Земли не ожидается.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какое влияние магнитная буря может оказывать на организм

Врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что во время магнитной бури увеличивается шанс образования тромбов. Также, по его словам, появляется риск возникновения аритмии, поэтому в этот период необходимо пить много жидкости.

«Глобально, кроме того, достаточно пить жидкости, чтобы не было тромбов, и, может быть, иногда увеличивать лекарства для снижения ритма сердца, больше рекомендаций нет», — сказал он.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru объяснил, что каждому человеку следует в период геомагнитных колебаний следить за своим давлением. Также, по его словам, необходимо отказаться от сильных физических нагрузок.

«Что касается действия электромагнитных волн, это прежде всего и самочувствие, и давление, и сосудистая реакция. Это комплексное воздействие, которое, к сожалению, многие люди чувствуют. Профилактика одна — у каждого она индивидуальная. Надо следить за давлением артериальным, вводить щадящие режимы. Спасаются режимом поведения, отказываются от чрезмерных нагрузок», — пояснил специалист.

