На Землю обрушится мощнейший за год геомагнитный шторм ИКИ РАН: самый мощный геомагнитный шторм на Земле за год ожидается 7 ноября

Земля столкнется с самым сложным геомагнитным днем в 2025 году в пятницу, 7 ноября, сообщает ИКИ РАН. Планета одновременно окажется под влиянием крупной корональной дыры и двух облаков солнечной плазмы, выброшенных в результате недавних мощных вспышек, выяснили ученые.

Исследование показало, что несколько часов назад планета уже вошла в поток плазмы, исходящий из корональной дыры. Это сделало околоземное космическое пространство нестабильным после вчерашних магнитных бурь. Параметры солнечного ветра достигли экстремальных значений: его скорость сейчас колеблется от 700 до 800 километров в секунду, тогда как обычные показатели составляют 300–400 км/с. Температура плазмы также резко возросла, увеличившись примерно в 5–10 раз до почти полумиллиона градусов.

Сейчас магнитосфера реагирует умеренно, с утра фиксируя магнитные бури уровней G1–G2. Однако специалисты прогнозируют их усиление до уровня G3 в ближайшие часы, уже отмечая признаки нарастания активности. Это лишь подготовительный этап перед основным штормом — приходом облаков солнечной плазмы. По расчетам, самые быстрые части этих выбросов уже достигли Земли. Основная масса подойдет в течение ближайших суток. Окончательный сценарий развития бурь во многом будет зависеть от того, сольются ли облака плазмы в единый мощный поток и насколько близко они пройдут к планете.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин сообщил, что магнитная буря может вызывать у людей апатию и сонливость. Специалист порекомендовал не перегружать себя работой при появлении симптомов плохого самочувствия.