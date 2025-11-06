«Организму не очень весело»: россиян призвали готовиться к магнитной буре Терапевт Кондрахин: из-за магнитной бури может ощущаться апатия и сонливость

Магнитная буря может вызывать у человека апатию и сонливость, заявил NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, лучше не перегружать себя работой при появлении симптомов плохого самочувствия.

Из-за изменения климата вокруг нас меняется внутреннее состояние, и человек начинает чувствовать недомогание. Мало того что мозг постоянно работает, воспринимает окружающую его информацию, и тут начинает перегружаться. Отсюда появляется сонливость, апатия, снижение работоспособности, невозможность сосредоточиться. Это связано с тем, что мозг не видит проблему. Надо в буквальном смысле слова затаиться. Проходит определенное время, организм переключается, буря уходит, и мы нормализуемся, — поделился Кондрахин.

Он отметил, что людям с хроническими заболеваниями нервной или сердечно-сосудистой систем в этот период лучше воздержаться от активной деятельности. По словам терапевта, в случае ухудшения здоровья стоит обратиться к врачу.

Если приходится работать и мы не можем взять отпуск, не можем никуда сбежать, мы просто в этот день поменьше нагружаем себя, спокойно переносим все травмирующие факторы, высыпаемся. Ни в коем случае не пьем кофе, чай, алкоголь, они нас простимулируют, но это будет плохо, потому что буря уйдет, а осадочек останется. Поэтому никаких стимуляторов. Организму и так не очень весело, — заключил Кондрахин.

Ранее сообщалось, что на Земле начались мощные магнитные бури. По данным ученых, к планете приблизились выбросы солнечной плазмы, вызванные вспышками на Солнце.