Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 17:22

«Организму не очень весело»: россиян призвали готовиться к магнитной буре

Терапевт Кондрахин: из-за магнитной бури может ощущаться апатия и сонливость

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Магнитная буря может вызывать у человека апатию и сонливость, заявил NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, лучше не перегружать себя работой при появлении симптомов плохого самочувствия.

Из-за изменения климата вокруг нас меняется внутреннее состояние, и человек начинает чувствовать недомогание. Мало того что мозг постоянно работает, воспринимает окружающую его информацию, и тут начинает перегружаться. Отсюда появляется сонливость, апатия, снижение работоспособности, невозможность сосредоточиться. Это связано с тем, что мозг не видит проблему. Надо в буквальном смысле слова затаиться. Проходит определенное время, организм переключается, буря уходит, и мы нормализуемся, — поделился Кондрахин.

Он отметил, что людям с хроническими заболеваниями нервной или сердечно-сосудистой систем в этот период лучше воздержаться от активной деятельности. По словам терапевта, в случае ухудшения здоровья стоит обратиться к врачу.

Если приходится работать и мы не можем взять отпуск, не можем никуда сбежать, мы просто в этот день поменьше нагружаем себя, спокойно переносим все травмирующие факторы, высыпаемся. Ни в коем случае не пьем кофе, чай, алкоголь, они нас простимулируют, но это будет плохо, потому что буря уйдет, а осадочек останется. Поэтому никаких стимуляторов. Организму и так не очень весело, — заключил Кондрахин.

Ранее сообщалось, что на Земле начались мощные магнитные бури. По данным ученых, к планете приблизились выбросы солнечной плазмы, вызванные вспышками на Солнце.

магнитные бури
советы
врачи
здоровье
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокуратура России раскрыла тюремный срок колумбийскому наемнику ВСУ
Охраннику Джоли поступило предложение перейти на сторону России
Путин дал поручение по стратегии развития спортивной медицины
Путин выступил за усиление защиты персональных данных россиян
Кладовщик с малолетства насиловал сестренку: девочка сдала педофила медикам
Во Франции отреагировали на сообщения о визовых ограничениях для россиян
Стало известно, что делали сотрудники ТЦК с охранником Анджелины Джоли
В Росгвардии раскрыли, что было обнаружено на территории «Азовстали»
«Приз хотели отдать американке»: Слуцкая о проигрыше на Олимпиаде-2002
Подорожает всё: что не так с лимитом наценок на товары в 15%
«Гарнизон давно списан»: военэксперт о переброске сил ВСУ под Красноармейск
В ОП РФ рассказали, какие регионы Украины хотят воссоединиться с Россией
Мигрант изнасиловал юную россиянку в такси
Белоруссия ответила Литве на скандальное предложение по границе
Путин раскрыл секрет успеха
«Наподобие Чернобыля»: раскрыта тактика Украины по диверсии на ЗАЭС
В НХЛ высказались об Овечкине после рекорда
Бесплатный букет от незнакомца обошелся школьнице в 180 тыс. рублей
Путин раскрыл, какой процент детей в России занимаются спортом
Глава чешского кабмина ушел в отставку
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.