На Земле начались сильные магнитные бури планетарного масштаба

Сильные магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле, говорится в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По словам ученых, до планеты дошли выбросы плазмы, которые появились из-за вспышек на Солнце.

На Земле около полуночи по московскому времени зарегистрированы магнитные бури планетарного масштаба, — говорится в сообщении.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, сейчас геомагнитный индекс находится в диапазоне между G2 и G3. Отмечается, что возмущение геомагнитной обстановки продлится около суток, на следующий день бури перейдут в основную фазу.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле 6 ноября началась слабая магнитная буря из-за нескольких мощных вспышек на Солнце. По его словам, пик активности ожидается 7 ноября, когда мощность возмущений геомагнитного поля достигнет уровня G3 или даже G4.

Солнечные вспышки, которые делятся на классы (А, В, С, М и Х), могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли эти облака плазмы способны провоцировать магнитные бури, хотя в данном случае опасность минимальна.