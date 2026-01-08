Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 11:04

Трамп собрался в Венесуэлу

Трамп заявил о планах посетить Венесуэлу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что собирается посетить Венесуэлу. В интервью NYT он сказал, что это может произойти тогда, когда в стране станет безопасно.

Думаю, в какой-то момент это станет безопасно, — сказал глава Белого дома.

Ранее президент США резко осудил участников нью-йоркских протестов против военной операции в Венесуэле. По его словам, демонстранты выглядят как «полный сброд», и он допускает, что люди вышли на улицы за деньги. Политик задался вопросом, откуда организаторы нашли таких людей.

До этого президент Колумбии Густаво Петро дал жесткий ответ на обвинения, выдвинутые в его адрес Трампом. Колумбийский лидер заявил, что американский президент впал в «старческий маразм». Поводом стала реплика Трампа о том, что Петро якобы имеет отношение к международной наркоторговле. Политик назвал эти заявления клеветой, не имеющей оснований. По его мнению, подобные высказывания демонстрируют неадекватность Трампа. Петро также обратился к избирателям президента США. Он заявил, что американцы поддержали «жадных людей», которые считают себя выше закона.

Венесуэла
Дональд Трамп
США
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Живьем горели»: беженка рассказала о заваренных люках в танках ВСУ
Голодные овцы захватили европейский супермаркет
Военэксперт ответил, каких перемен в мире ждать при захвате Гренландии США
Брат голливудского актера умер от страшных последствий алкоголизма
Как отучить питомца выпрашивать еду со стола: инструкция
Ученые ответили, когда на Земле начнутся магнитные бури
Убившего лошадь тигра поймали в Приморье
Россиянам рассказали, как не угробить себя в первые рабочие дни
Минобороны показало кадры с флагом России в освобожденных Подолах
Американские компании побоялись инвестировать в Венесуэлу
«Должны понять»: Туск назвал главную угрозу для НАТО
Почему не работает WhatsApp 8 января: где сбои в России, когда заблокируют
Выигравшие миллионы россияне не забрали свои деньги
«Полноценное вторжение в Россию»: в Госдуме потребовали военный ответ США
В Европе задумались об отправке войск в Гренландию из-за угроз Трампа
В Китае жестко осудили планы Трампа усилить санкционное давление на Россию
Магнитные бури сегодня, 8 января: что завтра, апатия, проблемы с ЖКТ
Более 70 дронов ВСУ пытались пролететь над российским регионом ночью
Девушка после купания в чане на дровах потеряла сознание и посинела
Секрет стройности в тарелке: суп для похудения, который работает
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.