Трамп собрался в Венесуэлу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что собирается посетить Венесуэлу. В интервью NYT он сказал, что это может произойти тогда, когда в стране станет безопасно.

Думаю, в какой-то момент это станет безопасно, — сказал глава Белого дома.

Ранее президент США резко осудил участников нью-йоркских протестов против военной операции в Венесуэле. По его словам, демонстранты выглядят как «полный сброд», и он допускает, что люди вышли на улицы за деньги. Политик задался вопросом, откуда организаторы нашли таких людей.

До этого президент Колумбии Густаво Петро дал жесткий ответ на обвинения, выдвинутые в его адрес Трампом. Колумбийский лидер заявил, что американский президент впал в «старческий маразм». Поводом стала реплика Трампа о том, что Петро якобы имеет отношение к международной наркоторговле. Политик назвал эти заявления клеветой, не имеющей оснований. По его мнению, подобные высказывания демонстрируют неадекватность Трампа. Петро также обратился к избирателям президента США. Он заявил, что американцы поддержали «жадных людей», которые считают себя выше закона.