08 января 2026 в 10:57

Несколько поездов в сообщении с Крымом задержались в пути

Шесть пассажирских поездов «Таврия» задержались на пути в Крым и из него

Пассажиры идут на посадку в поезд «Таврия» Пассажиры идут на посадку в поезд «Таврия» Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Шесть пассажирских поездов «Таврия», следующих в Крым и из него, задерживаются в пути, заявили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс». Время задержки по состоянию на 10:00 мск 8 января составляет от 30 минут до шести часов.

В пути следования задерживаются шесть поездов «Таврия». <...> Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов,обеспечиваются питанием и водой, — говорится в сообщении.

Так, на полчаса задерживается поезд № 092М Москва — Севастополь. Кроме того, из графика выбились поезда № 328С Симферополь — Кисловодск, № 078С Симферополь — Санкт-Петербург, № 092С Севастополь — Москва, № 098С Симферополь — Москва и № 076С Симферополь — Омск.

Ранее свыше 10 поездов задержались из-за аварии на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области. С проблемами столкнулись поезда № 482 Санкт-Петербург — Имеретинский курорт, № 20 Москва — Ростов, № 312 Воркута — Новороссийск и ряд других. Максимальное время задержки составило чуть более четырех часов.

До этого на перегоне Гонжа — Гудачи в Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел 5 января в Магдагачинском муниципальном округе. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, размер ущерба превысил 1 млн рублей.

поезда
Крым
расписание
пассажиры
