06 января 2026 в 11:03

ЧП под Воронежем спровоцировало массовые задержки поездов

Поезда из Москвы, Воркуты и Анапы встали в Воронежской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Свыше 10 поездов задерживаются из-за аварии на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области, сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги. В настоящее время специалисты восстанавливают железнодорожную инфраструктуру.

В пути следования задержаны пассажирские поезда: №482 Санкт-Петербург — Имеретинский Курорт, №20 Москва – Ростов, №312 Воркута – Новороссийск, №542 Москва – Адлер, №216 Барнаул – Адлер, №113 Краснодар – Москва, №11 Анапа – Москва, №251 Владикавказ — Санкт-Петербург, №143 Кисловодск – Москва, №125 Новороссийск – Москва, №6343 Россошь – Лиски. Максимальное время задержки составляет 3 часа 20 минут.

Вместе с тем появилась информация, что девять поездов дальнего следования задерживаются после схода с рельсов состава с грузовыми вагонами в Амурской области. Во вторник 6 января движение на участке открыли по одному пути.

До этого пассажиры поезда № 044 Москва — Имеретинский курорт встретили Новый год прямо в вагонах. Причиной стал крупный сбой в движении, из-за которого поездка затянулась больше чем на 20 часов.

