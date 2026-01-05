Атака США на Венесуэлу
Три десятка вагонов сошли с рельсов в российском регионе

В Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На перегоне Гонжа — Гудачи в Амурской области сошли с рельсов 35 вагонов грузового поезда, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Инцидент произошел 5 января в Магдагачинском муниципальном округе.

На перегоне Гонжа — Гудачи Забайкальской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. В сходе 35 вагонов. Повреждена железнодорожная инфраструктура. Угрозы экологии нет, — говорится в сообщении.

Никто в результате происшествия не пострадал, движение на участке приостановлено. К месту выдвинулись восстановительные поезда и оперативная группа МЧС. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее пассажиры поезда № 044 Москва — Имеретинский курорт встретили Новый год прямо в вагонах. Причиной стал крупный сбой в движении, из-за которого поездка затянулась больше чем на 20 часов. Один из пассажиров рассказал, что приобретал еду и шампанское в вагоне-ресторане, причем одна порция стоила 500 рублей. Провизию, согласно плану, должны были выдать в Белореченской, но состав до этой точки не доехал.

