06 ноября 2025 в 07:34

К Земле приближаются сильные магнитные бури уровня G4

Синоптик Леус: в пятницу ожидаются магнитные бури уровня G3 и G4

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Земле сегодня, 6 ноября, началась слабая магнитная буря из-за нескольких мощных вспышек на Солнце, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале. По его словам, пик активности ожидается в пятницу, когда мощность возмущений геомагнитного поля достигнет уровня G3 или даже G4.

В настоящий момент магнитная буря слегка ослабела и соответствует слабой, уровня G1. <…> Пик возмущения ожидается в пятницу, 7 ноября, когда к Земле подойдут выбросы от упомянутых выше солнечных вспышек. В этот день магнитные бури будут достигать сильного G3 и даже очень сильного уровня G4, — написал Леус.

Синоптик отметил, что спад магнитных бурь ожидается в ночь на субботу. При этом и первый выходной день пройдет с возмущениями магнитосферы, мощность которых не будет достигать уровня бури. В воскресенье геомагнитная обстановка полностью вернется в «зеленую» зону.

Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что жители России в ночь на 6 ноября увидят одно из наиболее загадочных и живописных астрономических событий года — суперлуние охотника. Специалисты уточнили, что максимальное сближение Луны с Землей произойдет в 16:20 по московскому времени.

