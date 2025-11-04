Стало известно, когда россияне увидят самое яркое суперлуние года Охотничья Луна появится в небе над Россией в ночь на 6 ноября

Жители России в ночь на 6 ноября смогут насладиться одним из самых загадочных и красивых явлений года — так называемым «Суперлунием Охотника», рассказали в пресс-службе Московского планетария. По словам астрономов, Луна будет максимально приближена к Земле в 16:20 по московскому времени.

Наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны — явления Суперлуния — произойдет 5 ноября. Фаза полнолуния произойдет в 16:20 мск, а на близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 6 ноября в 01:30 мск, — говорится в сообщении.

Расстояние между планетами сократится до 356,9 тыс. километров, поэтому диск Луны будет казаться крупнее обычного примерно на 7–8%. Для наблюдения лучше выбирать открытые пространства, например, набережные и смотровые площадки.

Уточняется, что название «Луна охотника» пришло от североамериканских племен. После сбора урожая они выходили на охоту, чтобы запастись на зиму мясом и шкурами, и яркий свет ноябрьской Луны освещал им путь, облегчая ловлю добычи.

Ранее астрономы Европейской южной обсерватории по случаю Хеллоуина опубликовали снимок гигантского облака газа и пыли, форма которого напоминает летучую мышь с расправленными крыльями, парящую в космическом пространстве. Уникальный кадр был получен при помощи телескопа обзора VLT в обсерватории Паранал в пустыне Атакама.