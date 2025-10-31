Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 18:16

Астрономы показали космическое облако в виде летучей мыши

Астрономы ESO показали фото космического облака газа в виде летучей мыши

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) по случаю Хеллоуина опубликовали снимок гигантского облака газа и пыли, форма которого напоминает летучую мышь с расправленными крыльями, парящую в космическом пространстве. Уникальный кадр был получен при помощи телескопа обзора VLT в обсерватории Паранал в пустыне Атакама.

Эта необычная туманность находится в 10 тыс. световых лет от Земли, между созвездиями Циркуля и Нормы. Она представляет собой активную «звездную фабрику», где идет процесс рождения новых светил. Энергия, излучаемая молодыми звездами, заставляет атомы водорода светиться насыщенным красным цветом.

Снимок удалось получить благодаря широкому полю обзора телескопа, который оснащен современной 268-мегапиксельной камерой OmegaCAM. Эта камера позволяет получать детализированные изображения обширных участков неба, таких как эта туманность, ярчайшие участки которой известны как RCW 94 и RCW 95.

Ранее исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи поставил на место Ким Кардашьян и объяснил ей, что американцы побывали на Луне шесть раз. Так он отреагировал на заявления светской львицы о том, что она не верит в высадку на спутник Земли в 1969 году.

астрономы
космос
звезды
туманности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что происходит с Telegram и WhatsApp, их заблокируют? Спросили экспертов
Певица Елена Север назвала российских хитмейкеров
Русский танк Т-80 — кошмар для НАТО: объясняем, почему
Бывшая Гуфа выйдет замуж за сына крупного чиновника Тюменской области
Грузия назвала одно условие для интеграции в ЕС
На Украине запретили целый сезон «Игры престолов»
Хакеры получили личные данные командира «Птиц Мадьяра»
Россияне стали меньше есть
Тела свисали из окон: 18 лет назад в Тольятти взорвался автобус
В Госдуме объяснили, почему Киев не пускает журналистов в Красноармейск
Установлена причина массовой драки мигрантов в Новой Москве
МИД России выразил Японии протест из-за учений Joint Exercise
Трамп раскрыл карты насчет ударов по Венесуэле
Юбилейный 50-миллионный пользователь МАХ получил подарок
Москвича задержали за мастурбацию в метро
Раскрыто, почему Зеленский скрывает правду об окружении частей ВСУ
Лебедев раскрыл, какие смартфоны являются «самой большой глупостью»
Деревня в российском регионе заросла мусором из-за аварийного моста
В Европе рассказали, чем больше всего любит заниматься Зеленский
Главный уральский вор в законе попался полицейским
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил
Общество

Посадите этого лилового трудягу — и он будет цвести без вашего участия. Чудо-многолетник не требует ни времени, ни сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.