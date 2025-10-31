Астрономы показали космическое облако в виде летучей мыши

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) по случаю Хеллоуина опубликовали снимок гигантского облака газа и пыли, форма которого напоминает летучую мышь с расправленными крыльями, парящую в космическом пространстве. Уникальный кадр был получен при помощи телескопа обзора VLT в обсерватории Паранал в пустыне Атакама.

Эта необычная туманность находится в 10 тыс. световых лет от Земли, между созвездиями Циркуля и Нормы. Она представляет собой активную «звездную фабрику», где идет процесс рождения новых светил. Энергия, излучаемая молодыми звездами, заставляет атомы водорода светиться насыщенным красным цветом.

Снимок удалось получить благодаря широкому полю обзора телескопа, который оснащен современной 268-мегапиксельной камерой OmegaCAM. Эта камера позволяет получать детализированные изображения обширных участков неба, таких как эта туманность, ярчайшие участки которой известны как RCW 94 и RCW 95.

