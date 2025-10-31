В NASA осадили Ким Кардашьян после выпада о высадке на Луну

В NASA осадили Ким Кардашьян после выпада о высадке на Луну NASA после заявлений Кардашьян напомнило, что американцы были на Луне шесть раз

Американцы были на Луне шесть раз, заявил исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи в соцсети X. Так он отреагировал на заявления светской львицы Ким Кардашьян о том, что она не верит в высадку на спутник Земли в 1969 году.

Да, Ким Кардашьян, мы уже были на Луне… Шесть раз! — напомнил Даффи.

По его словам, программа исследования Луны «Артемида» возобновляется в соответствии с инициативой президента США Дональда Трампа и призвана вернуть страну в число лидеров космической гонки. Такой комментарий последовал на фоне беседы Кардашьян с актрисой Сарой Полсон. Телезвезда упомянула публикацию, где якобы приводились слова астронавта Базза Олдрина о том, что высадки на Луну не было.

Миссия «Аполлон-11» состоялась в 1969 году. Тогда высадку на Луну 20 июля впервые в истории человечества совершили астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин.

Ранее NASA удалило из открытого доступа данные об астероиде 2025 US6. На сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН выяснили, что сведения о том, где он пролетел, теперь скрыты от публики.