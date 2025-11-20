Легендарная актриса поддержала Кардашьян после провала сериала

Актриса Гленн Клоуз поддержала Ким Кардашьян после критики нового сериала «Все честно», где модель исполняет главную роль. Как пишет Guardian, несмотря на отсутствие у Кардашьян значительного актерского опыта, легендарная артистка отметила, что та смогла создать профессиональное окружение. Клоуз подчеркнула, что работа с Ким доставила ей особое удовольствие.

Я клянусь, я посмотрела все девять эпизодов, и это чертовски хорошо, — сказала актриса.

Сериал «Все честно» получил негативные отзывы как зрителей, так и критиков. Например, на сервисе Rotten Tomatoes у картины всего 3% положительных оценок.

