Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 18:52

Легендарная актриса поддержала Кардашьян после провала сериала

Актриса Клоуз поддержала Ким Кардашьян после критики нового сериала «Все честно»

Гленн Клоуз Гленн Клоуз Фото: CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Актриса Гленн Клоуз поддержала Ким Кардашьян после критики нового сериала «Все честно», где модель исполняет главную роль. Как пишет Guardian, несмотря на отсутствие у Кардашьян значительного актерского опыта, легендарная артистка отметила, что та смогла создать профессиональное окружение. Клоуз подчеркнула, что работа с Ким доставила ей особое удовольствие.

Я клянусь, я посмотрела все девять эпизодов, и это чертовски хорошо, — сказала актриса.

Сериал «Все честно» получил негативные отзывы как зрителей, так и критиков. Например, на сервисе Rotten Tomatoes у картины всего 3% положительных оценок.

Ранее исполняющий обязанности руководителя NASA Шон Даффи подтвердил факт шести успешных высадок американских астронавтов на Луну, ответив на сомнения Кардашьян относительно исторического полета 1969 года. Он также сообщил о возобновлении лунной программы «Артемида» по инициативе президента США Дональда Трампа, целью которой является возвращение Соединенных Штатов в число лидеров космических исследований.

Ким Кардашьян
сериалы
актрисы
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появилась вакцина для терапии меланомы
«Этого не будет»: в МИД России жестко ответили на санкционную политику США
Архангельский аэропорт неожиданно прекратил обслуживание рейсов
Косые дожди и тепло до +5? Погода в Москве в новогоднюю ночь: чего ждать
«Миссия ММФ БРИКС — кооперация городов»: организатор форума о его цели
В ДНР сообщили об оставшихся в Красноармейске мирных жителях
Россиянин загремел в колонию за тайный криптодонат враждебной организации
Душил детей за деньги: педагога-балалаечника подозревают в истязаниях
В Европе раскрыли свой план по украинскому конфликту
Раскрыто, кто возглавит Versace после поглощения группой Prada
Наемники для дочки президента, Киев в ужасе от плана Трампа: что дальше
Стало известно, чем занимался обвиняемый в убийствах нянь в Подмосковье
Затащил в гараж и изуродовал дрелью: мужчина едва не убил бывшую жену
Зеленский получил от Трампа проект мирного плана по Украине
Гагин рассказал о целях ВС РФ после освобождения Красноармейска
В Петербурге подросток поджег полицейскую машину
Военэксперт ответил, может ли на Украине произойти переворот
Дибров готовится сделать предложение бывшей жене
Глава фракции Зеленского поставил ультиматум президенту
Гагин назвал число солдат ВСУ, оказавшихся в котлах под Красноармейском
Дальше
Самое популярное
Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество

Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.