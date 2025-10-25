Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 20:03

Ким Кардашьян отпраздновала юбилей в лондонском кабаре

Ким Кардашьян пригласила близких в кабаре на свое 45-летие

Ким Кардашьян Ким Кардашьян Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бизнесвумен и участница реалити-шоу Ким Кардашьян устроила роскошный праздник по случаю 45-летия в лондонском кабаре Crazy Horse. На кадрах Instagram (деятельность в РФ запрещена) видно, что звезда выбрала для вечеринки дерзкое мини-платье с золотым корсетом и воздушной белой драпировкой.

На юбилее собрались звездные гости: мама именинницы Крис Дженнер, легендарный модельер Джон Гальяно, светская дива Эмма Уэймут, топ-модели Кейт Мосс и Стелла Максвелл, певица FKA Twigs, а также актрисы Наоми Уоттс, Айла Фишер и Сара Полсон.

До этого появилась информация, что у Кардашьян была обнаружена аневризма головного мозга. Во время магнитно-резонансной томографии специалисты нашли расширение кровеносного сосуда в мозге. Проблемы со здоровьем она связала с громким разводом с рэпером Канье Уэстом. По ее словам, из-за стресса у нее не только развилась аневризма, но и обострился псориаз.

Ранее модель заявила, что в ее браке с Уэстом присутствовало множество аспектов, которые она не могла принять, поэтому пара решила развестись. Кардашьян рассказала, что не чувствовала себя в безопасности из-за «приступов» супруга.

культура
шоу-бизнес
Ким Кардашьян
Лондон
