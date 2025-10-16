«Купил пять Lamborghini»: Кардашьян назвала причину развода с Канье Уэстом

Модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заявила, что в ее браке с рэпером Канье Уэстом присутствовало множество аспектов, которые она не могла принять, поэтому пара решила развестись. В эфире подкаста Call Her Daddy она рассказала, что не чувствовала себя в безопасности из-за «приступов» супруга.

Я не ощущала безопасности. Даже не в физическом, а финансовом и эмоциональном планах. Например, ты знаешь, что у вас в гараже стоит пять Lamborghini, потом ты приходишь домой, а их нет. Ты спрашиваешь: «Где наши машины? Где моя новая машина?». А он просто раздал их своим друзьям. А после этого он купил еще пять Lamborghini. Затем случается очередной приступ. Ты не знаешь, что будет завтра. Абсолютное отсутствие стабильности, — заявила звезда

Ей не нравилось, как Уэст отзывался о ее родственниках, а также его привычка выносить подробности их личной жизни на публику. Модель также отметила, что после расставания с рэпером она опасалась потерять важные связи в мире моды. При этом она заявила, что ни о чем не сожалеет.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян стала продюсером документального сериала, состоящего из трех эпизодов и посвященного актрисе Элизабет Тейлор. Премьерный показ проекта под названием Elizabeth Taylor: Rebel Superstar состоялся еще 6 октября. В фильм вошли фрагменты беседы, которую Кардашьян лично провела с Тейлор незадолго до кончины актрисы в марте 2011 года.