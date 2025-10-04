Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 13:28

Ким Кардашьян открыла в себе новый талант

Ким Кардашьян стала продюсером документального сериала про Элизабет Тейлор

Ким Кардашьян Ким Кардашьян Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Ким Кардашьян выступит продюсером трехсерийного документального фильма об актрисе Элизабет Тейлор, сообщает Variety. Премьера сериала под названием «Elizabeth Taylor: Rebel Superstar» запланирована на 6 октября.

Сериал «Элизабет Тейлор: Бунтарка-суперзвезда» позволяет взглянуть на жизнь одной из самых культовых женщин XX века, срывая ореол гламура и раскрывая силу природы, стоящую за славой, — говорится в публикации.

В проекте будут использованы фрагменты интервью, которое провела сама Ким Кардашьян у Тейлор непосредственно перед ее кончиной в марте 2011 года. Также зрителям покажут первое в истории интервью с сыном актрисы Крисом Уайлдингом. В съемках также приняла участие британская актриса Джоан Коллинз, Шэрон Стоун и дочь Майкла Джексона Пэрис.

Первый эпизод расскажет о взлете Тейлор в золотой век Голливуда. Второй эпизод посвящен бурной личной жизни актрисы и «скандалу века», связанному с ее романом с Эдди Фишером. Заключительная часть охватит период от седьмого брака с сенатором Джоном Уорнером до новаторской деятельности Тейлор в борьбе с ВИЧ/СПИДом, показывая, как она «переосмыслила роль знаменитости».

Ранее в Париже прошло судебное заседание по делу о покушении на Ким Кардашьян. Звезда стала жертвой ограбления в столице Франции в 2016 году, куда приехала на открытие Недели моды. На прошедшей встрече в суде селебрити впервые за девять лет встретилась со своими насильниками взглядом. NEWS.ru рассказывает, как все прошло.

Ранее сообщалось, что «Русская Ким Кардашьян» взвинтила прайс с 350 тысяч до 3 млн рублей рублей из-за долгов перед ФНС. Артистке грозит блокировка счетов.

Ким Кардашьян
звезды
шоу-бизнес
документальные фильмы
сериалы
продюсеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Додик озвучил главную ошибку Запада в отношении России
Россияне в Турции вынуждены «продлевать» отдых для лечения от вируса
Петербуржец захотел перевоспитать шумных подростков «перцем»
Данные сотен геймеров по всему миру оказались у хакеров
Над Россией сбили 20 беспилотников за два часа
Названо число навсегда распрощавшихся с Instagram россиян
Подростки готовили теракт в 15-миллионом городе
В Израиле озвучили дату переговоров по Газе в рамках плана Трампа
Врачи не смогли откачать мальчика, застрявшего в окне машины
Океанариум попросил у властей деньги на спасение белух от усыпления
Парнокопытный «петербуржец» выскочил на скоростную трассу и попал на видео
На Западе узнали о планах ЕС внести в черный список еще сотню танкеров
Переехавшего байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО
В российском городе из-за ВСУ пришлось приостановить работу трех ТЦ
Россиянам рассказали о ситуации с мощной магнитной бурей
Военный аналитик раскрыл, что Россия припасла для Tomahawk
Погода в Москве в воскресенье, 5 октября: ждать ли летнего тепла и ливней
Нетаньяху принял сенсационное решение по Газе после встречи с Трампом
Миллиардеру Сулейманову грозит самое суровое наказание в России
В Госдуме назвали отрасль ВСУ, которую нужно уничтожить первым делом
Дальше
Самое популярное
Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС
Европа

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.