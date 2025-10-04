Ким Кардашьян открыла в себе новый талант

Ким Кардашьян выступит продюсером трехсерийного документального фильма об актрисе Элизабет Тейлор, сообщает Variety. Премьера сериала под названием «Elizabeth Taylor: Rebel Superstar» запланирована на 6 октября.

Сериал «Элизабет Тейлор: Бунтарка-суперзвезда» позволяет взглянуть на жизнь одной из самых культовых женщин XX века, срывая ореол гламура и раскрывая силу природы, стоящую за славой, — говорится в публикации.

В проекте будут использованы фрагменты интервью, которое провела сама Ким Кардашьян у Тейлор непосредственно перед ее кончиной в марте 2011 года. Также зрителям покажут первое в истории интервью с сыном актрисы Крисом Уайлдингом. В съемках также приняла участие британская актриса Джоан Коллинз, Шэрон Стоун и дочь Майкла Джексона Пэрис.

Первый эпизод расскажет о взлете Тейлор в золотой век Голливуда. Второй эпизод посвящен бурной личной жизни актрисы и «скандалу века», связанному с ее романом с Эдди Фишером. Заключительная часть охватит период от седьмого брака с сенатором Джоном Уорнером до новаторской деятельности Тейлор в борьбе с ВИЧ/СПИДом, показывая, как она «переосмыслила роль знаменитости».

