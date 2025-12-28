Индия расширит сотрудничество с Россией в одной сфере

Индия расширит сотрудничество с Россией в одной сфере Посол Кумар: Индия расширит сотрудничество с РФ в области производства сериалов

Индия планирует расширить сотрудничество с Россией в области производства телесериалов, заявил в интервью РИА Новости посол республики в РФ Винай Кумар. По его словам, культура имеет большое значение для развития контактов между людьми.

Мы продолжим расширять наше сотрудничество с Россией в области культуры, включая и совместное производство кинофильмов и телесериалов. Мы также приглашаем кинопродюсеров приезжать снимать свои фильмы в Индию, — сказал посол.

Ранее сообщалось, что визит президента России Владимира Путина в Индию вызвал серьезную обеспокоенность в ряде западных государств. Политик и обозреватель Рам Мадхав указал, что этот шаг российского лидера, предпринятый по приглашению премьер-министра Нарендры Моди, стал для некоторых стран сигналом о завершении эпохи однополярного мира.

До этого Путин, оценивая дух стратегического партнерства с Индией, использовал национальную поговорку «Вместе пойдем — вместе вырастем». Выступая на торжественном приеме от имени главы Индии Драупади Мурму, российский лидер подчеркнул, что эти слова точно отражают традиции двусторонних отношений.