28 декабря 2025 в 14:05

«Чудо природы»: режиссер Житинкин о феномене ушедшей Брижит Бардо

Режиссер Житинкин: Бардо была самой удивительной кинематографической иконой

Брижит Бардо Брижит Бардо Фото: United Archives/kpa Publicity/Glboal Look Press
Французская актриса Брижит Бардо была самой удивительной кинематографической иконой ХХ века, заявил NEWS.ru народный артист России режиссер Андрей Житинкин. Он отметил, что люди приходили в кино только для того, чтобы полюбоваться на знаменитость.

Это, конечно, икона ХХ века, самая удивительная кинематографическая икона. Самое удивительное, что и в ХХI веке Брижит Бардо не давала себя забыть. В ХХ веке она была просто гениальна в своих молодых ролях. Она впервые, может быть, сделала так, что люди приходили в кино только ради нее. То есть это был такой эротический символ времени. Советский Союз, наверное, всегда завидовал, потому что все женщины приходили специально в кинозалы, когда покупались картины, и смотрели, какая прическа у Брижит Бардо, какие украшения, какой мейкап, какое платьице, поправилась она или не поправилась, что она делает с лицом. То есть она была ньюсмейкером, как мы бы сегодня сказали, хотя тогда такого слова не было, ― поделился Житинкин.

Режиссер подчеркнул, что, когда актриса появлялась на публике, все внимание было приковано только к ней. Во Франции Бардо считали божеством, и по популярности она опережала даже лидеров страны, добавил собеседник.

Все советские женщины подражали ей, потому что в Советском Союзе был железный занавес, никто не мог увидеть ее живьем. Но я могу сказать, что те, кто видели ее, понимали, что это что-то уникальное, это какое-то чудо природы, потому что на фестивалях она сводила всех мужчин с ума. Когда она появлялась на фестивале, все мужчины, как на футболе за мячиком поворачивают головы, поворачивали голову в одну сторону: она вошла. И она была, наверное, даже более знаменитой, чем президент Франции. То есть ее действительно считали каким-то почти божеством, ― резюмировал Житинкин.

Ранее стало известно, что Бардо скончалась на 92-м году жизни. Причина смерти знаменитости не уточняется.

Брижит Бардо
кино
актрисы
режиссеры
Софья Якимова
