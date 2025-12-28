Умерла Брижит Бардо: фото актрисы на экране и в жизни
Брижит Бардо в Париже, 1965 год
Фото: ASSOCIATED PRESS/TASS
Французская актриса Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни, причины смерти знаменитости не уточняются. В ноябре артистку доставили в больницу «Сен-Жан» в городе Тулон, но повод для госпитализации не уточнялся. В октябре газета Nice-Matin также сообщала, что актриса провела несколько недель в тулонской больнице в связи с «серьезным заболеванием».
Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Кинокарьеру она начала в начале 1950-х, получив известность после выхода фильма «И Бог создал женщину» (1956), который сделал ее одной из самых узнаваемых актрис Европы. Она снималась в картинах «Презрение» (1963), «Правда» (1960), «В случае несчастья» (1958), «Бабетта идет на войну» (1959) и ряде других значимых работ французского кинематографа.
В 1973 году звезда завершила актерскую карьеру и посвятила себя общественной деятельности. Она основала Фонд Брижит Бардо, занимающийся защитой животных, и многие годы была одной из самых заметных зоозащитниц Европы.
Фото звезды французского кинематографа на экране и в жизни — в фотогалерее NEWS.ru.
Жан Габен и Брижит Бардо
Фото: United Archives / kpa Publicity/TASS
Брижит Бардо на Каннском фестивале, 1956 год
Фото: United Archives / kpa Publicity/TASS
Брижит Бардо,1958 год
Фото: ASSOCIATED PRESS
Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину»
Фото: FilmStills.net/Global Look Press
Брижит Бардо и ее муж Жак Шаррье, 1960 год
Фото: IMAGO/Botti/Stills
Брижит Бардо с сыном Николя в Париже, 1960 год
Фото: ASSOCIATED PRESS
Брижит Бардо
Фото: imago-images.de/Global Look Press
Брижит Бардо и Серж Генсбур
Фото: IMAGO/Botti/Stills/IMAGO/Photo News
Брижит Бардо
Фото: АBeitia Archives/Global Look Press
Брижит Бардо и Ален Делон, 1967 год
Фото: Zuma\TASS
Роже Вадим и Брижит Бардо, 1970 год
Фото: IMAGO/Photo News
Фото: Coll Noel/ IMAGO/Photo News
Брижит Бардо, 1980 год
Фото: Luc Fournol / IMAGO/Photo News
Брижит Бардо
Фото: Zuma\TASS
Брижит Бардо, 2002 год
Фото: Contrast/ IMAGO/Photo News
Брижит Бардо покидает Елисейский дворец, 2018 год
Фото: 0653257 / Rbe/ IMAGO/Photo News