Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 14:00

Умерла Брижит Бардо: фото актрисы на экране и в жизни

Брижит Бардо в Париже, 1965 год Брижит Бардо в Париже, 1965 год Фото: ASSOCIATED PRESS/TASS
Читайте нас в Дзен

Французская актриса Брижит Бардо скончалась на 92-м году жизни, причины смерти знаменитости не уточняются. В ноябре артистку доставили в больницу «Сен-Жан» в городе Тулон, но повод для госпитализации не уточнялся. В октябре газета Nice-Matin также сообщала, что актриса провела несколько недель в тулонской больнице в связи с «серьезным заболеванием».

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Кинокарьеру она начала в начале 1950-х, получив известность после выхода фильма «И Бог создал женщину» (1956), который сделал ее одной из самых узнаваемых актрис Европы. Она снималась в картинах «Презрение» (1963), «Правда» (1960), «В случае несчастья» (1958), «Бабетта идет на войну» (1959) и ряде других значимых работ французского кинематографа.

В 1973 году звезда завершила актерскую карьеру и посвятила себя общественной деятельности. Она основала Фонд Брижит Бардо, занимающийся защитой животных, и многие годы была одной из самых заметных зоозащитниц Европы.

Фото звезды французского кинематографа на экране и в жизни — в фотогалерее NEWS.ru.

Жан Габен и Брижит Бардо
Жан Габен и Брижит Бардо
Фото: United Archives / kpa Publicity/TASS
Брижит Бардо на Каннском фестивале, 1956 год
Брижит Бардо на Каннском фестивале, 1956 год
Фото: United Archives / kpa Publicity/TASS
Брижит Бардо,1958 год
Брижит Бардо,1958 год
Фото: ASSOCIATED PRESS
Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину»
Брижит Бардо в фильме «И Бог создал женщину»
Фото: FilmStills.net/Global Look Press
Брижит Бардо и ее муж Жак Шаррье, 1960 год
Брижит Бардо и ее муж Жак Шаррье, 1960 год
Фото: IMAGO/Botti/Stills
Брижит Бардо с сыном Николя в Париже, 1960 год
Брижит Бардо с сыном Николя в Париже, 1960 год
Фото: ASSOCIATED PRESS
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Фото: imago-images.de/Global Look Press
Брижит Бардо и Серж Генсбур
Брижит Бардо и Серж Генсбур
Фото: IMAGO/Botti/Stills/IMAGO/Photo News
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Фото: АBeitia Archives/Global Look Press
Брижит Бардо и Ален Делон, 1967 год
Брижит Бардо и Ален Делон, 1967 год
Фото: Zuma\TASS
Роже Вадим и Брижит Бардо, 1970 год
Роже Вадим и Брижит Бардо, 1970 год
Фото: IMAGO/Photo News
Фото: Coll Noel/ IMAGO/Photo News
Брижит Бардо, 1980 год
Брижит Бардо, 1980 год
Фото: Luc Fournol / IMAGO/Photo News
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Фото: Zuma\TASS
Брижит Бардо, 2002 год
Брижит Бардо, 2002 год
Фото: Contrast/ IMAGO/Photo News
Брижит Бардо покидает Елисейский дворец, 2018 год
Брижит Бардо покидает Елисейский дворец, 2018 год
Фото: 0653257 / Rbe/ IMAGO/Photo News
Брижит Бардо
Франция
кино
смерти
фото
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Фронт движется на нас»: Украина признала невозможность забрать тела
Стало известно о задержках поездов из и в Симферополь
Озвучены последствия схода локомотива в Ростовской области
«Это не про просьбу»: Захарова раскрыла смысл своего конверта для Путина
Стало известно о пострадавших при пожаре в сочинском автосервисе
В NASA сделали неожиданное заявление об освоении Луны
Одна страна Запада признала катастрофу в своих войсках
Российские войска сорвали попытки ВСУ пробраться к Купянску
Правда о летаргии: почему люди столетиями боялись быть погребенными заживо
Пьяный водитель запустил цепную реакцию смертельного ДТП
Сломаны позвоночник, лапы, хвост: что грозит искалечившим львенка в Москве?
На Западе заявили о новом ударе по Зеленскому перед встречей с Трампом
Отец спас похищенную дочь, отследив ее мобильный телефон
Титулованная российская лыжница вылетела в спринте на «Тур де Ски»
Пациент психбольницы зарезал санитара и сбежал с напарником
«Сюжет пьесы»: режиссер Житинкин о жизни великой актрисы Брижит Бардо
«Звать никак»: Матвиенко оценила слова Зеленского о выборах
Российские туристы остались без жилья во Вьетнаме
«Это поражение»: в Италии указали на признак краха Зеленского и союзников
Рейс в Египет из российского аэропорта задержали на восемь часов
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.