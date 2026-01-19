Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве

Россияне встретили Крещение Господне: яркие кадры праздника В России верующие встретили праздник Крещения Господня в ночь на 19 января

Верующие по всей России в ночь на 19 января традиционно отметили Крещение Господне. В храмах прошли торжественные богослужения и освящение воды, а желающие окунулись в проруби. В частности, православные христиане посетили Измайловский кремль в Москве и Главный храм Вооруженных сил России в Московской области.

Роспотребнадзор опубликовал список из 40 официальных крещенских купелей в столице, вода в которых соответствует всем санитарным нормам. Специалисты прорубили иордани в 10 московских округах. Безопасность на местах массовых купаний обеспечивали сотрудники МЧС.

Также купания прошли на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. В этом году погода в столице Приморья была по-настоящему зимней: столбик термометра показывал −18 градусов, а температура воды была −1 градус. Однако суровые условия не стали препятствием для тех, кто решил совершить символичный обряд очищения.

Праздник Крещения называется также Богоявлением, поскольку при крещении Иоанном Предтечей Господа Иисуса в водах Иордана миру явилась Пресвятая Троица. Бог явил себя миру в троичности лиц, в трех ипостасях — Отца, Сына и Святого Духа. Как описывают это событие евангелисты, с неба на Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя, и Бог-Отец глаголал с небес: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

Яркие кадры одного из древнейших праздников в христианской культуре — в галерее NEWS.ru.