19 января 2026 в 09:42

Россияне встретили Крещение Господне: яркие кадры праздника

В России верующие встретили праздник Крещения Господня в ночь на 19 января

Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие по всей России в ночь на 19 января традиционно отметили Крещение Господне. В храмах прошли торжественные богослужения и освящение воды, а желающие окунулись в проруби. В частности, православные христиане посетили Измайловский кремль в Москве и Главный храм Вооруженных сил России в Московской области.

Роспотребнадзор опубликовал список из 40 официальных крещенских купелей в столице, вода в которых соответствует всем санитарным нормам. Специалисты прорубили иордани в 10 московских округах. Безопасность на местах массовых купаний обеспечивали сотрудники МЧС.

Также купания прошли на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. В этом году погода в столице Приморья была по-настоящему зимней: столбик термометра показывал −18 градусов, а температура воды была −1 градус. Однако суровые условия не стали препятствием для тех, кто решил совершить символичный обряд очищения.

Праздник Крещения называется также Богоявлением, поскольку при крещении Иоанном Предтечей Господа Иисуса в водах Иордана миру явилась Пресвятая Троица. Бог явил себя миру в троичности лиц, в трех ипостасях — Отца, Сына и Святого Духа. Как описывают это событие евангелисты, с неба на Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя, и Бог-Отец глаголал с небес: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

Яркие кадры одного из древнейших праздников в христианской культуре — в галерее NEWS.ru.

Верующие во время крещенских купаний в праздник Крещения Господня в Волгограде
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Верующие во время крещенских купаний в праздник Крещения Господня в Красноярске
Освящение купели на реке Оби в Новосибирске в праздник Крещения Господня
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Крещенские купания на реке Оби в праздник Крещения Господня в Новосибирске
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Военнослужащий во время богослужения в праздник Крещения Господня в Главном храме Вооруженных Сил РФ в Московской области
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Военнослужащие в Главном храме Вооруженных сил РФ во время крещенских купаний в Московской области
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие в Главном храме Вооруженных сил РФ во время крещенских купаний в Московской области
Верующие в храме Святителя Николая на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие в храме Святителя Николая на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие в храме Святителя Николая на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Священнослужитель 27-й отдельной гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады группировки войск ‭«Запад» освящает иордань перед праздничным богослужением в канун Крещения Господня
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Военнослужащие 27-й отдельной гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады группировки войск ‭«Запад» на праздничном богослужении в канун Крещения Господня
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
крещение
праздники
фото
Россия
