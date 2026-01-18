19 января — Крещение Господне: история, традиции и сила святой воды

19 января православный мир справляет Крещение Господне. Эта дата относится к так называемым двунадесятым господским праздникам — празднествам, посвященным событиям жизни Сына Божьего на земле. Об истории и традициях праздника Богоявление читайте в материале NEWS.ru.

Евангельское событие: смысл праздника Богоявление

История праздника Крещение сопряжена с одним из евангельских эпизодов. Согласно преданию, пророк Иоанн Креститель после аскезы и странствий в пустыне остановился у реки Иордан. Там он принялся проповедовать среди иудеев, говоря о ритуальном омовении как о способе искупления грехов. Он также стал крестить желающих в речных водах.

Однажды на берег Иордана пришел тридцатилетний Иисус Христос. Он обратился к Иоанну Предтече с просьбой покрестить его. И, следуя евангельскому тексту, сразу после ритуала небо разверзлось и исторгло белого голубя, снизошедшего на Христа. В этот миг раздались слова: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Так перед присутствующими предстала вся Святая Троица: Бог-Сын как Иисус Христос, Бог-Отец как небесный глас и Святой Дух как белая птица. Отсюда и происходит второе наименование праздника — Богоявление.

Традиции праздника: служба, купание в проруби, Крещенский сочельник

Многие традиции праздника Богоявление в той или иной степени связаны с водой. Агиасма, или вода, освященная во время богослужения, считается святыней, обладающей — по мнению некоторых — чудодейственными свойствами. Освящение воды в церкви на Крещение происходит дважды:

Традиции праздника: служба, купание в проруби, Крещенский сочельник Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

18 января, в Крещенский сочельник;

19 января, в день Богоявления.

Святую воду употребляют внутрь, а также используют для окропления помещения. Агиасму дают тем, кто по какой-либо причине не может посетить причастие. Хранить святую воду нужно около икон. Применять ее в быту, например для стирки или уборки, запрещается.

Освящение воды в церкви — не единственная «водная» традиция праздника. Купание в проруби на Крещение — еще один распространенный ритуал. В городах и селах в этот день открывают так называемые иордани — искусственные крестообразные проруби. Желающие ненадолго погружаются в воду, вспоминая о ритуальном крещении иудеев Иоанном Предтечей.

Стоит подчеркнуть, что церковнослужители не считают купание в проруби на Крещение обязательной частью праздника. По их мнению, куда важнее:

держать пост в Крещенский сочельник (18 декабря) «до первой звезды», то есть первого освящения воды после утрени;

присутствовать на службе (в честь праздника она особенно торжественная и включает часы и вечерню с чтением паремий, а также литургию Василия Великого и не только).

Если возможности присутствовать в храме нет, стоит уделить время молитве и чтению духовной литературы дома.

Великое освящение воды: когда и где набирать крещенскую воду Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Великое освящение воды: когда и где набирать крещенскую воду

Теперь перейдем к вопросу, волнующему многих: когда набирать крещенскую воду? Богослужения с чином освящения воды 18 и 19 января проводятся одинаковые. Это значит, что разницы, в какой из дней: сочельник или Богоявление, — набирать воду, нет. Вода должна быть принесена из храма. Простая проточная вода не превратится в агиасму, как только часы пробьют полночь.

Агиасму, набранную на Крещение, можно:

использовать для окропления жилья и автомобилей;

пить натощак с молитвой;

использовать для умывания (можно помолиться об очищении помыслов);

хранить в красном углу;

разбавлять обычной водой (благодать освященной части распространится на весь объем воды).

Если по какой-то причине вы решили избавиться от остатков старой освященной воды, не рекомендуется выливать ее в канализацию. Вместо этого можно, например, полить цветы.

Так что единого ответа на вопрос, когда набирать крещенскую воду, нет. Вода не становится святой в определенный час. Это происходит после специального чина водоосвящения.

Как подготовиться к купанию в проруби

Как мы уже отметили, погружаться в прорубь на Крещение необязательно. Если вы все же намерились окунуться в иордань, следуйте ряду правил:

начните принимать контрастный душ и обтираться холодным полотенцем за неделю до праздника;

перед выходом из дома измерьте артериальное давление (оно должно быть в норме, в противном случае вас ждут инсульт или обморок);

не употребляйте жирную пищу и алкогольные напитки перед погружением;

подготовьте купальник, резиновые нескользящие тапочки и махровый халат, а также полотенце и теплую одежду;

заходите в воду примерно на 10 секунд (максимум — 60 секунд);

не ныряйте с головой;

помните, что погружение — символический акт выражения веры, а не экстравагантное развлечение.

Откажитесь от погружения, если чувствуете недомогание, при наличии болезней сердца и сосудов, диабета, эпилепсии, гинекологических и кожных заболеваниях и других недугах. Если сомневаетесь, можете предварительно проконсультироваться с врачом по вопросу, дозволено ли вам погружаться в иордань.

Как подготовиться к купанию в проруби Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы на крещенские морозы

Существует много распространенных крещенских примет. Так, в этот день стоит следить за явлениями погоды:

мороз на Крещение — к богатому урожаю зерна;

снежные хлопья или туман — также к хорошему урожаю;

синие облака в полуденном небе — к богатому на пшеницу лету;

звездная ночь в сочельник — к обилию ягод;

полная луна в сочельник — к сильному половодью весной;

снег в крещенскую ночь — к дождливому лету;

оттепель — к бедам.

По приметам, в день Богоявления запрещается ссориться, плакать, убираться и заниматься стиркой. Все это тем или иным образом сулит несчастья. Впрочем, мы советуем не поддаваться суевериям, тем более что их осуждает Церковь.

Теперь вы знаете все самое важное о празднике Крещения Господня. 19 января 2026 года христиане в очередной раз объединятся, сплоченные верой и традициями.

