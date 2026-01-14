Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 15:43

В РПЦ опровергли популярный миф о воде в Крещение

Священник Ланский: водопроводная вода не становится святой в Крещение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Водопроводная вода не становится автоматически святой в Крещение, заявил «Москве 24» священник Вячеслав Ланский. По его словам, это заблуждение появилось во времена СССР, когда людям было сложно посещать храмы из-за дефицита церквей.

Для освящения воды следует приходить в храм ближе к вечеру накануне праздника или утром в сам день Крещения, отметил Ланский. При этом лучше заранее ознакомиться с расписанием мероприятий в церквях.

Священник добавил, что купаться в проруби в Крещение вовсе необязательно. Он призвал окунаться в ледяную воду исключительно в купелях, где работают сотрудники экстренных служб. Делать это нужно осознанно и без фанатизма.

Ранее иммунолог Андрей Продеус заявил, что купание в проруби в Крещение может стать фатальным для неподготовленного организма. Он призвал отказаться от окунания в ледяную воду, сравнив это по степени вреда с курением.

