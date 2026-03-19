День весеннего равноденствия-2026: узнайте, как правильно отмечать Остару

До того как христианство стало одной из основных мировых религий, язычники в разных частях света очень внимательно относились к различным природным явлениям. И любые мало-мальски значительные события превращали в праздники, чествуя богов Солнца, Дождя, Луны, Рассвета, Солнцестояния и, конечно же, Равноденствия. В современном мире некоторые из этих праздников отмечаются до сих пор. Например, дни весеннего и осеннего равноденствия. Сегодня расскажем, когда будет день весеннего равноденствия в 2026 году, в чем суть праздника и каковы его традиции. А также узнаем, почему день весеннего равноденствия не всегда выпадает на 21 марта и отличается ли этот праздник от Остары.

В какой день отмечают весеннее равноденствие?

Равноденствие, осеннее или весеннее, это период, когда ось Земли находится в таком положении по отношению к Солнцу, что не имеет наклона ни к нему, ни от него. Эта ситуация приводит к тому, что на всей поверхности планеты длина ночи приблизительно равна длине дня. Происходит это дважды в год — весной и осенью. Причем то, что в Северном полушарии называется весенним равноденствием, в Южном считается осенним равноденствием. И наоборот.

Стоит отметить, что весеннее равноденствие не всегда выпадает на одно и то же число. Это может быть 19, 20 или 21 марта. И разным бывает не только день, но и время, причем следует делать поправку и на часовой пояс.

Так, в 2026 году весеннее равноденствие наступит в 14:46 по времени Гринвича. Соответственно, для жителей Москвы оно наступит в 17:46, в Екатеринбурге — в 19:46. А вот во Владивостоке на момент наступление весеннего равноденствия будет уже 21 марта: для жителей одного из самых восточных городов России праздник наступит в 00:46.

Суть праздника весеннего равноденствия

У древних язычников день весеннего равноденствия означал приход весны. Теплое время года означало не только конец зимы и холодов, но и скорое начало полевых работ, которые принесут урожай и избавят от опасности голода. Поэтому в разных частях земного шара народ в древности широко отмечал этот праздник — с вкусными угощениями для соседей и родных, с щедрыми жертвами для богов, с плясками, гуляниями, хороводами и всевозможными развлечениями и забавами.

В ряде культур день весеннего равноденствия почитался магическим периодом: в этот день не только приносили особые жертвоприношения идолам, но и гадали на будущее, совершали различные обряды, призванные обеспечить теплое лето с обильными дождями, здоровье для всех членов рода и привлечь прочие житейские блага.

Сегодня весеннее равноденствие широко празднуют виккане и некоторые другие ветви неоязычников по всему миру. Эта дата является одной из наиболее значимых в Колесе года, календаре, который был принят в скандинавском регионе, у кельтов и у ряда германских племен. При этом праздник весны в этих религиях называют Остара. Некоторые исследователи полагают, что слово связано с именем северной богини весны Эостре. Помимо гуляний и угощений, неоязычники на Остару проводят различные ритуалы, символизирующие очищение и возрождение.

Традиции празднования весеннего равноденствия

Существует множество традиций, обычаев и правил празднования дня весеннего равноденствия. Мы расскажем о наиболее интересных.

В северных регионах славяне считали, что в этот день нужно в символичной форме заронить в землю семя. Для этого распахивали небольшой участок поля, а затем хозяин земли с женой должны были заняться любовью прямо на пашне. Считалось, что после этого обеспечен богатый урожай.

В ночь перед равноденствием девушки гадали, естественно, на суженого. Например, пекли пирожки и добавляли в начинку различные предметы. Самой удачливой доставался пирожок с кольцом — символом скорого замужества.

Хозяйки на праздник пекли изящные булочки в форме птичек, которые назывались «жаворонки». В оригинальном рецепте тесто полагалось замешивать на талой воде.

Некоторые ученые полагают, что традиция красить яйца весной появилась задолго до христианства. Ряд археологических находок позволяет считать, что крашеные яйца домашней птицы ставили на стол в виде угощения и символа новой жизни в день весеннего равноденствия еще жители древней Месопотамии.

Как празднуют день весеннего равноденствия в других религиях и культурах

Период, когда день становится равен ночи, что символизирует начало нового сезона в земледелии, считался и считается поводом для праздника в разных культурах, религиях и странах мира. Расскажем о нескольких «аналогах» дня весеннего равноденствия.

В ряде стран, где население исповедует ислам, в период весеннего равноденствия отмечают праздник Навруз. В переводе с персидского языка это означает «новый день». Хотя точнее было бы сказать «новый год» — именно с этой даты здесь ведется отсчет нового года по астрономическому солнечному календарю.

Японцы возвели день весеннего равноденствия в ранг государственного праздника. Праздник Сюмбун-но хи связан с синтоизмом и благодаря большому значению этой религии в Стране восходящего солнца считается выходным днем.

Пожалуй, ярче всего весну встречают в Индии — на этот период здесь приходится время праздника красок Холи. Его отмечают так же весело и с таким же размахом, как в России Новый год: люди выходят на улицы, рассыпают на себя и на всех окружающих яркие краски, часть которых готовится из местных специй. В больших и малых городах устраиваются красочные шествия, гуляния, призванные показать радость людей приходу весны и возрождению жизни после долгой зимы.

