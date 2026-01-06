Атака США на Венесуэлу
Прощайте, иностранные закуски! Готовим русское сочиво на Рождество

Что такое сочиво и как приготовить это блюдо на Рождество Что такое сочиво и как приготовить это блюдо на Рождество Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В русской традиции сочиво символизирует вечную жизнь и плодородие. Это очень важное блюдо на рождественском столе. Главное в нем — насыщенный вкус меда, мака и орехов.

Возьмите 1 стакан цельной пшеницы или 1 стакан риса (лучше круглозерного). Если используете пшеницу, ее нужно замочить на ночь, затем отварить до готовности (около 1–1,5 часа). Рис достаточно промыть и отварить до готовности. Крупа должна быть рассыпчатой, не переваренной.

Возьмите 100 граммов мака. Залейте его кипятком, оставьте на 10–15 минут, затем слейте воду. Промойте мак и снова залейте кипятком. Повторите процедуру 2-3 раза, пока вода не станет чистой. Затем мак нужно растереть в ступке или измельчить блендером с добавлением 2–3 столовых ложек горячей воды.

Возьмите 100 граммов изюма и 100 граммов других сухофруктов (курага, чернослив). Залейте их кипятком на 10 минут, затем промойте и мелко нарежьте (если крупные). Еще возьмите 100 граммов грецких орехов или миндаля. Слегка подсушите их на сухой сковороде и крупно порубите.

Смешайте готовую крупу (пшеницу или рис) с растертым маком. Добавьте подготовленные сухофрукты и орехи. Заправьте сочиво 2–3 столовыми ложками натурального меда (или больше, по вкусу). Для более жидкой консистенции можно добавить 50–100 миллилитров узвара (компота из сухофруктов) или кипяченой воды.

Сочиво должно быть сладким, ароматным и густым. Подавайте его в красивой миске, украсив целыми орехами или ягодами.

  • Совет: для дополнительного аромата перед подачей добавьте в сочиво 1 чайную ложку лимонной цедры или ванильного экстракта.

Смотрите подборку рождественских блюд у нас на сайте.

