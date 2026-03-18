Семья подсела на эти чесночные булочки: нежнейшие с сыром и сливочным маслом — к супу, да и вообще ко всему

Стоит один раз приготовить — и про обычный хлеб забывается надолго. Эти булочки получаются такими мягкими и ароматными, что исчезают со стола быстрее, чем остывают.

Внутри — тянущийся сыр и сливочно-чесночная начинка, сверху — румяная корочка и легкий аромат зелени. Идеальны к супу, но чаще их просто едят так, отрывая кусочек за кусочком.

Нужны: молоко — 180 г, дрожжи — 14 г, мед — 35 г, мука — 400 г, сливочное масло — 50 г, желтки — 4 шт., соль — 2,5 ч. л., чеснок — 1 головка, оливковое масло — 30 мл, сливочное масло — 100 г, зелень, моцарелла — 400 г.

Теплое молоко смешивают с дрожжами и медом, дают немного постоять до пены, затем добавляют желтки, масло (50 г) и муку, замешивают мягкое тесто и оставляют подойти. Чеснок измельчают, смешивают с маслом и зеленью — получается ароматная паста. Подошедшее тесто делят на кусочки, внутрь кладут сыр и чесночное масло, формируют булочки. Дают им немного подняться и отправляют в духовку до румяной корочки.

