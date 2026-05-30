Беру сыр и пачку теста: верчу сырные завитушки — вкусная закуска за 15 минут

Когда гости уже на пороге, а времени на сложную выпечку нет, выручают эти простые сырные завитушки. Для приготовления понадобится всего несколько продуктов, а результат получается не хуже, чем в пекарне. Слоеное тесто становится хрустящим и воздушным, сыр аппетитно тянется, а аромат прованских трав собирает всю семью на кухне еще до готовности.

Такая закуска отлично подходит к чаю, кофе, первым блюдам или просто для перекуса. А если подать ее с чесночным соусом, завитушки исчезают со стола буквально за считаные минуты.

Для приготовления понадобится: слоеное бездрожжевое тесто — 500 г, сыр — 100 г, яйцо — 1 шт., прованские травы — по вкусу, кунжут — по вкусу.

Для соуса: сметана 20% — 3 ст. л., майонез — 3 ст. л., чеснок — по вкусу, свежая зелень — укроп или петрушка.

Слоеное тесто заранее разморозьте и слегка раскатайте. Посыпьте поверхность тертым сыром и прованскими травами. Накройте второй половиной теста или слегка прижмите начинку скалкой, чтобы сыр лучше держался внутри.

Нарежьте тесто полосками шириной около 2–3 см. Каждую полоску несколько раз перекрутите, формируя красивые спиральные завитушки.

Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.

Выпекайте в разогретой до 200 градусов в духовке 12–15 минут до золотистой хрустящей корочки.

Для соуса смешайте сметану, майонез, измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. Дайте соусу настояться 10 минут и подавайте вместе с горячими сырными завитушками.

Полезный совет: если добавить в начинку немного моцареллы или сулугуни, завитушки получатся еще более тягучими и ароматными.