Приметы 26 апреля — Фомаида Медуница: какая трава исцелит от болезней?

В народном календаре 26 апреля — день Фомаиды Медуницы. Святая в народной традиции считается хранительницей целомудрия и защитницей от блудной страсти. Также это время активного сбора медуницы — одной из первых весенних трав, обладающей мощной силой. Верили, что сегодня сама природа встает на защиту женщин.
Погодные приметы на Фомаиду, 26 апреля
Звездная ночь на 26 апреля — к богатому урожаю зерновых и гороха.
Если дуб распустился раньше ольхи — лето будет засушливым, но жарким.
Идет грибной дождь (идет дождь и светит солнце) — май будет солнечным и плодородным.
Если зацвела ива-бредина — пора выставлять ульи на пасеку.
Приметы о птицах и зверях 26 апреля
Птицы строят гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным; на северной — к жаре.
Если кукушка кричит громко и часто — это к скорому и стабильному теплу.
Если над первоцветами сегодня много шмелей — год будет мирным и спокойным.
Что можно и нужно делать 26 апреля
Главный символ дня — цветок медуницы. В народе верили, что его нектар сегодня исцеляет душу и тело. Занимались сегодня еще и сбором медуницы. За травой в лес должна была идти самая опытная женщина в семье, надев тулуп наизнанку. Верили, что это защитит ее от козней медведя, который все еще сердит после спячки.
Святой Фомаиде молились те, кто хотел сохранить верность в браке или избавиться от навязчивых мыслей.
Медуница, собранная сегодня, считается лучшим средством от кашля и простуды на весь год. Листья медуницы и крапивы, добавленные в еду, дарили силу.
А помощь нуждающимся женщинам или вдовам на Фомаиду привлекает в дом благодать.
Еще сегодня следовало умываться росой. Верили, что роса в этот день обладает омолаживающим эффектом и дарит глазам зоркость. Также надо просить прощения у близких. День идеально подходит для восстановления мира в семье после затяжных ссор.
Чего нельзя делать 26 апреля
Обижать женщин. Главный запрет дня. Мужчина, который сегодня оскорбит или расстроит женщину (словом или делом), рискует навлечь на себя череду неудач в работе и болезней.
Планировать крупные покупки. Верили, что деньги, потраченные на Фомаиду на технику или мебель, уйдут в пустоту — вещь быстро сломается.
Охотиться на птиц. В день, когда пернатые активно строят гнезда, убийство птицы считалось тяжким грехом, сулящим одиночество.
Флиртовать и заигрывать (кроме законных супругов). Считалось, что любое легкомыслие сегодня может разрушить репутацию на долгие годы.
Выбрасывать остатки еды в мусор. Лучше отдать их птицам или домашним животным, иначе достаток испарится.
