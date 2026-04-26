Приметы 26 апреля — Фомаида Медуница: какая трава исцелит от болезней?

В народном календаре 26 апреля — день Фомаиды Медуницы. Святая в народной традиции считается хранительницей целомудрия и защитницей от блудной страсти. Также это время активного сбора медуницы — одной из первых весенних трав, обладающей мощной силой. Верили, что сегодня сама природа встает на защиту женщин.

Погодные приметы на Фомаиду, 26 апреля

Звездная ночь на 26 апреля — к богатому урожаю зерновых и гороха.

Если дуб распустился раньше ольхи — лето будет засушливым, но жарким.

Идет грибной дождь (идет дождь и светит солнце) — май будет солнечным и плодородным.

Если зацвела ива-бредина — пора выставлять ульи на пасеку.

Приметы о птицах и зверях 26 апреля

Птицы строят гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным; на северной — к жаре.

Если кукушка кричит громко и часто — это к скорому и стабильному теплу.

Если над первоцветами сегодня много шмелей — год будет мирным и спокойным.

Что можно и нужно делать 26 апреля

Главный символ дня — цветок медуницы. В народе верили, что его нектар сегодня исцеляет душу и тело. Занимались сегодня еще и сбором медуницы. За травой в лес должна была идти самая опытная женщина в семье, надев тулуп наизнанку. Верили, что это защитит ее от козней медведя, который все еще сердит после спячки.

Святой Фомаиде молились те, кто хотел сохранить верность в браке или избавиться от навязчивых мыслей.

Медуница, собранная сегодня, считается лучшим средством от кашля и простуды на весь год. Листья медуницы и крапивы, добавленные в еду, дарили силу.

А помощь нуждающимся женщинам или вдовам на Фомаиду привлекает в дом благодать.

Еще сегодня следовало умываться росой. Верили, что роса в этот день обладает омолаживающим эффектом и дарит глазам зоркость. Также надо просить прощения у близких. День идеально подходит для восстановления мира в семье после затяжных ссор.

Чего нельзя делать 26 апреля

Обижать женщин. Главный запрет дня. Мужчина, который сегодня оскорбит или расстроит женщину (словом или делом), рискует навлечь на себя череду неудач в работе и болезней.

Планировать крупные покупки. Верили, что деньги, потраченные на Фомаиду на технику или мебель, уйдут в пустоту — вещь быстро сломается.

Охотиться на птиц. В день, когда пернатые активно строят гнезда, убийство птицы считалось тяжким грехом, сулящим одиночество.

Флиртовать и заигрывать (кроме законных супругов). Считалось, что любое легкомыслие сегодня может разрушить репутацию на долгие годы.

Выбрасывать остатки еды в мусор. Лучше отдать их птицам или домашним животным, иначе достаток испарится.

