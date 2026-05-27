Варю 2 яйца и собираю салат за 7 минут: морковный «Ходовой» уходит влёт, а продукты — те, что всегда есть в холодильнике

Варю 2 яйца и собираю салат за 7 минут: морковный «Ходовой» уходит влёт, а продукты — те, что всегда есть в холодильнике

Этот салат неожиданно быстро стал любимчиком дома. Ничего сложного: обычная морковь, яблоко, немного йогурта — и получается очень свежий, сочный и лёгкий вкус. Отличный вариант, когда хочется перекусить без тяжести или приготовить что-то быстрое к ужину.

Салат получается нежным, слегка сладковатым и с приятной пикантностью. Морковь даёт сочность и яркость, яблоко освежает, а жареный лук делает вкус более насыщенным и домашним. Яйца добавляют сытности, поэтому салат отлично подходит даже для лёгкого ужина.

Для приготовления понадобится: морковь — 400 г, яблоко жёлтое — 200 г, яйца — 2 шт., лук репчатый — 1 небольшая головка, греческий йогурт 2% — 250 г, чеснок — 1 зубчик, сок ¼ лимона, соль и чёрный перец — по вкусу, кунжут — для подачи.

Яйца заранее отварите вкрутую. Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до мягкости и золотистого цвета. Морковь и яблоко натрите на крупной тёрке. Добавьте нарезанные яйца, жареный лук, йогурт, измельчённый чеснок и лимонный сок. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте. Перед подачей посыпьте кунжутом.

Личный опыт:

Автор Ольга Шмырева приготовила такой салат. Особенно понравилось сочетание сладковатой моркови с жареным луком и нежной йогуртовой заправкой. Салат получился лёгким, но при этом довольно сытным благодаря яйцам. Теперь его часто готовит вместо привычных майонезных салатов.