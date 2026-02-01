Нежнятинка для всей семьи — пошаговый рецепт яблочного пирога на кефире

Этот пошаговый рецепт яблочного пирога на кефире — идеальный баланс простоты и вкуса, с которым справятся даже те, кто далек от кулинарии.

Совет — если пирог получился слишком сухим, не переживайте — просто добавьте больше яблок в следующий раз.

Для готовки вам понадобятся

Мука — 300 г

Масло сливочное — столовая ложка

Яблочки — 3 шт.

Кефир — 250 мл

Яйцо — 2 шт.

Сахар — 150 г

Сода — чайная ложка

Соль — крупная щепотка

Корица — 5 г

Экстракт ванили — капля

Способ приготовления

Яблоки превратить в небольшие кубики. Посыпать корицей. Взбить яйца с сахаром. Добавить кефир и растопленное сливочное масло. Всыпать в смесь сухие ингредиенты и ванильный экстракт. После перемешивания добавить яблочные кубики. Запекать в духовом шкафу, предварительно разогретом до 180 градусов, примерно 50 минут.

