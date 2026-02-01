Нежнятинка для всей семьи — пошаговый рецепт яблочного пирога на кефире

Этот пошаговый рецепт яблочного пирога на кефире — идеальный баланс простоты и вкуса, с которым справятся даже те, кто далек от кулинарии.
Совет — если пирог получился слишком сухим, не переживайте — просто добавьте больше яблок в следующий раз.
Для готовки вам понадобятся
- Мука — 300 г
- Масло сливочное — столовая ложка
- Яблочки — 3 шт.
- Кефир — 250 мл
- Яйцо — 2 шт.
- Сахар — 150 г
- Сода — чайная ложка
- Соль — крупная щепотка
- Корица — 5 г
- Экстракт ванили — капля
Способ приготовления
- Яблоки превратить в небольшие кубики. Посыпать корицей.
- Взбить яйца с сахаром. Добавить кефир и растопленное сливочное масло.
- Всыпать в смесь сухие ингредиенты и ванильный экстракт.
- После перемешивания добавить яблочные кубики.
- Запекать в духовом шкафу, предварительно разогретом до 180 градусов, примерно 50 минут.
