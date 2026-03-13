Вместо части моркови кладу яблоко и хлеб — капуста по этому рецепту будет хрустящей и сочной. Хоть с картошечкой, хоть на хлебушек

Беру белокочанную капусту, кислые яблоки и ржаной хлеб — и готовлю по старинному славянскому рецепту квашеную капусту, которая получается невероятно ароматной, хрустящей и с легкой фруктовой ноткой.

Получается обалденная вкуснятина: упругие янтарные полоски капусты с тонким ароматом тмина, в меру соленые, с приятной кислинкой и сладковатыми вкраплениями яблок. Она так хороша, что тарелка пустеет мгновенно, а гости всегда просят добавки и рецепт.

Для приготовления вам понадобится: пять килограммов белокочанной капусты (поздних сортов), пятьсот — шестьсот граммов моркови, полтора-два килограмма кислых яблок, одна-две столовые ложки соли, один крупный ломоть ржаного хлеба, цельные капустные листья для прослойки, семена тмина или укропа по вкусу.

На дно кастрюли или кадки выложите ржаной хлеб и накройте его целыми капустными листьями. Капусту тонко нашинкуйте, смешайте в большом тазу с солью и тщательно перетирайте руками до обильного выделения сока. Добавьте тертую морковь и тмин, перемешайте. Выкладывайте капусту в емкость слоями, чередуя с четвертинками яблок, утрамбовывая каждый слой. Верхний слой должен быть из капусты с горкой.

Накройте капустными листьями, марлей, установите деревянный круг и гнет весом не менее трех килограммов. Через один-два дня начнет появляться пена, ее нужно снимать. Каждый день протыкайте капусту длинной деревянной палочкой до дна. Если рассол убегает, возвращайте его обратно. Через семь-десять дней капуста будет готова.

