16 марта 2026 в 06:46

Если пропадает кефир, приготовьте мягкие булочки на завтрак или к чаю: сладкие, с крошкой штрейзель

Если пропадает кефир, приготовьте сладкие, мягкие, воздушные, как пух, булочки с крошкой штрейзель на завтрак или к чаю. Вкус этих булочек — сама нежность и уют.

Для приготовления понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 100 мл воды, 2 ч. л. сухих дрожжей, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 50 мл растительного масла. Для штрейзеля: 50 г муки, 30 г сахара, 30 г сливочного масла.

Рецепт: дрожжи и сахар растворите в теплой воде, оставьте на 10 минут. Добавьте кефир, масло, соль и муку, замесите тесто. Оставьте в тепле на 1 час. Для штрейзеля смешайте муку, сахар и холодное масло, разотрите в крошку. Из теста сформируйте шарики, выложите на противень, дайте постоять 20 минут. Смажьте молоком, посыпьте штрейзелем. Выпекайте при 180°C 20–25 минут до золотистого цвета.

Проверено редакцией
В этот салат идет жареный лук: вместо винегрета делаю «Свекольник» — все очень просто, но он затягивает
Готовим котлеты по-одесски: никакого хлеба — нежная рыбка и один трюк для связки и аромата
«Дамский каприз» — тот самый десерт, который сводил с ума ароматом. Готовим с тончайшими коржами и бархатным кремом
Взбиваю капусту с кефиром и жарю ленивые пирожки: такой воздушной выпечки больше нигде не ела
Вкуснее сырников и запеканок: творожные булочки с сахарной посыпкой — на завтрак и к чаю
Дарья Иванова
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

