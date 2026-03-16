Если пропадает кефир, приготовьте мягкие булочки на завтрак или к чаю: сладкие, с крошкой штрейзель

Если пропадает кефир, приготовьте мягкие булочки на завтрак или к чаю: сладкие, с крошкой штрейзель

Если пропадает кефир, приготовьте сладкие, мягкие, воздушные, как пух, булочки с крошкой штрейзель на завтрак или к чаю. Вкус этих булочек — сама нежность и уют.

Для приготовления понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 100 мл воды, 2 ч. л. сухих дрожжей, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 50 мл растительного масла. Для штрейзеля: 50 г муки, 30 г сахара, 30 г сливочного масла.

Рецепт: дрожжи и сахар растворите в теплой воде, оставьте на 10 минут. Добавьте кефир, масло, соль и муку, замесите тесто. Оставьте в тепле на 1 час. Для штрейзеля смешайте муку, сахар и холодное масло, разотрите в крошку. Из теста сформируйте шарики, выложите на противень, дайте постоять 20 минут. Смажьте молоком, посыпьте штрейзелем. Выпекайте при 180°C 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить насыпной яблочный пирог «Три стакана».