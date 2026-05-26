5 минут, 5 ингредиентов и без варки: салат «Выручалка» — всесезонный, и на пикник, и на любое застолье

Этот салат выручает в те дни, когда совсем не хочется стоять у плиты, а на стол хочется поставить что-то яркое и вкусное. Помидоры дают сочность, сыр — нежность, зелёный горошек делает вкус мягче, а сухарики добавляют тот самый аппетитный хруст, из-за которого рука сразу тянется за второй ложкой.

Получается свежий, сытный и очень удачный салат — его спокойно можно подать к шашлыку, взять с собой на дачу или поставить в центр стола к ужину. А готовится действительно за пять минут.

Ингредиенты

Помидоры — 3–4 шт., твёрдый сыр — 200–250 г, зелёный горошек консервированный — 1 небольшая банка, сухарики — 1 пачка, майонез — 3–4 ст. ложки, чеснок — 2 зубчика, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Помидоры нарежьте крупными кусочками. Если очень сочные — лишний сок лучше слегка слить, чтобы салат не поплыл. Сыр натрите на крупной или мелкой тёрке — как больше нравится. Зелёный горошек откиньте на сито.

Для заправки смешайте майонез с чесноком, пропущенным через пресс, и щепоткой чёрного перца.

В большой миске соедините помидоры, сыр и горошек, добавьте заправку и аккуратно перемешайте. Сухарики лучше всыпать в самом конце — прямо перед подачей, чтобы они остались хрустящими. Часть можно вмешать в салат, а часть оставить сверху.

Сразу подавайте к столу.

Проверено редакцией
