Завтрак-минутка: хрустящие гренки с творогом и сыром — проще и быстрее омлета: рецепт для всей семьи

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит вкусные и сытные завтраки без лишних хлопот. Никакой возни — просто смешал творог с сыром, намазал на хлеб и обжарил.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, румяные гренки с золотистой корочкой и нежной, тягучей творожно-сырной начинкой. Творог делает их мягкими, а сыр — ароматными и тягучими. Идеальны к утреннему кофе или чаю.

Для приготовления вам понадобится: 4–6 ломтиков хлеба, 200 г творога, 100 г твердого сыра, 2 яйца, соль, перец, растительное масло для жарки.

Творог смешайте с тертым сыром и яйцами, посолите, поперчите. Каждый ломтик хлеба обмакните в яичную смесь с двух сторон. Обжаривайте на сковороде с маслом до золотистой корочки с двух сторон. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти творожно-сырные гренки. Удивило то, что начинка не вытекла, а гренки получились хрустящими снаружи и нежными внутри. Творог и сыр идеально сочетаются, а яйцо сделало корочку румяной. Даже дети, которые не любят творог, съели с удовольствием. Кстати, вместо черного хлеба можно взять батон — вкус станет нежнее. Рецепт — настоящая находка для быстрого завтрака!

Проверено редакцией
