Варю 2 яйца и беру молодую капусту: салат «Копчуля» у нас популярнее крабового — пикантный, легкий, а майонез можно заменить йогуртом

Варю 2 яйца, шинкую молодую капусту, беру 2 интересных копченых ингредиента — и салат «Копчуля» уже почти готов. Летом он у нас появляется на столе чаще крабового: свежий, сочный, с легкой копченой ноткой и очень приятным хрустом. Молодая капуста здесь особенно хороша — нежная, сладковатая, и отлично сочетается с копченой курицей и сыром-косичкой.

Яйца делают вкус мягче, копченый сыр добавляет характер, а капуста собирает все вместе. Заправить можно как майонезом, так и густым натуральным йогуртом — с ним салат получается легче, но не менее вкусным.

Для приготовления понадобится: молодая капуста — 250–300 г, копченое куриное филе — 120 г, вареные яйца — 2 шт., копченый сыр-косичка — 100 г, половина небольшой луковицы или немного зеленого лука по вкусу, майонез — 1,5–2 ст. ложки или густой йогурт для более легкой версии, соль и черный перец по вкусу.

Молодую капусту тонко шинкуют, слегка солят и немного приминают руками, чтобы она стала мягче, но сохранила свежий хруст.

Копченую курицу нарезают небольшими кусочками. Вареные яйца режут кубиком или крупно рубят ножом. Сыр-косичку разбирают на волокна и слегка нарезают, чтобы его было удобно перемешивать в салате.

Все ингредиенты соединяют в большой миске. Добавляют майонез или йогурт, немного черного перца и аккуратно перемешивают.

