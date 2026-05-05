5 быстрых весенних салатов за 10 минут: недорогие, простые и полезные

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Весной тяжелая еда быстро надоедает. Хочется чего-то легкого, хрустящего и свежего — чтобы и вкусно, и без ощущения тяжести после ужина. Именно в это время особенно выручают быстрые салаты: нарезали овощи, добавили зелень, сделали простую заправку — и готово. Никакого майонеза, дорогих продуктов и долгой готовки. Только свежие овощи, ароматная зелень и максимум пользы. Собрали пять салатов, которые готовятся буквально за 10 минут, а еще принесут пользу организму.

Чем заправлять весенние салаты вместо майонеза

Чтобы салаты были легкими и действительно весенними, попробуйте простые заправки:

  • сметана или греческий йогурт;

  • оливковое или подсолнечное масло;

  • лимонный сок;

  • зернистая горчица;

  • немного меда для баланса вкуса.

Салат № 1: редиска с огурцом, яйцом и зеленым луком

Идеальный завтрак или легкий ужин.

200 г редиски и 2 средних огурца нарежьте тонкими кружочками, 3 вареных яйца — кубиками. Зеленый лук (по вкусу, хватит небольшого пучка) мелко порубите. Все смешайте, заправьте сметаной или йогуртом, посолите, поперчите. Подавайте сразу, пока редиска хрустит.

  • Совет: если редиска горчит, замочите ее в холодной воде на 10 минут — горечь уйдет.

Салат № 2: молодая капуста с морковью и яблоком

Самый бюджетный салат из того, что есть в любом доме. Капуста весной нежная. Такой салат хранится в холодильнике полдня и не теряет вкус.

300 г молодой капусты нашинкуйте тонко. Одну морковку и яблоко натрите на крупной терке (яблоко сразу сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело). Все смешайте, посолите, добавьте сахар, заправьте маслом. Слегка помните руками, если кажется жесткой. Но молодую капусту мять почти не надо.

  • Совет: вместо масла можно заправить сметаной с горчицей — будет по-другому, но тоже вкусно.

Рецепт простого весеннего салата Рецепт простого весеннего салата Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Салат № 3: огурцы со сметаной и чесноком

Самый простой салат из подборки, приготовит даже ребенок.

Возьмите 4-5 огурцов, пучок укропа, пару долек чеснока. Заправлять будем сметаной — хватит 4 ложек.

Огурцы нарежьте кружочками или соломкой. Укроп мелко порубите. Чеснок пропустите через пресс. Все смешайте со сметаной, посолите, поперчите. Все! Гениальное — просто.

  • Совет: если хотите салат посытнее — добавьте ложку майонеза к сметане. Если постный вариант — сметану замените на растительное масло.

Салат № 4: зеленая редька с морковью и чесноком

Блюдо для любителей острого. Редька весной еще сочная, не жесткая. Салат выходит ядреным, бодрящим, с яркой заправкой. Отлично чистит организм.

Одну среднюю редьку и морковку натрите на крупной терке. Две дольки чеснока пропустите через пресс. Все смешайте, заправьте сметаной или йогуртом, посолите, поперчите. Дайте постоять 5–10 минут, чтобы редька пустила сок и смягчилась.

  • Совет: если редька слишком острая, замочите ее в холодной воде на 15 минут, затем отожмите.

Салат № 5: щавель с огурцом и яйцом — кислинка, свежесть, сытость

Щавель дает кислинку — уксус не нужен. Яйцо делает салат сытным. Ешьте сразу, пока зелень не увяла.

Нарежьте два пучка щавеля широкими лентами, выбросьте жесткие стебли. Нарежьте два свежих огурца соломкой, а три вареных рубленых яйца измельчите произвольно. Заправьте ложкой сметаны или растительного масла, чуть подсолите.

  • Совет: щавель не режьте слишком мелко — крупные ленты лучше чувствуются во рту и не превращаются в кашу.

Что добавить для разнообразия

  • Для хруста: горсть кунжута, тыквенных или льняных семечек.

  • Для сытости: добавьте нарезанный кубиками твердый сыр или брынзу.

  • Для аромата: не бойтесь смешивать разную зелень, например, мята отлично подходит к огурцам, а базилик — к томатам.

Анастасия Фомина
