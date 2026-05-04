04 мая 2026 в 17:30

Положите эту горсть в лунку при посадке огурцов — и они будут плодоносить не только летом, но и осенью

Фото: D-NEWS.ru
Чтобы огурцы радовали урожаем не только летом, но и осенью, при посадке в лунку важно заложить «долгоиграющую» питательную основу, которая будет работать весь сезон.

Идеальный рецепт: на дно лунки уложите горсть перепревшего компоста или перегноя — это основа, которая разрыхляет почву и служит мягким азотным удобрением, необходимым для роста плетей. Сверху добавьте 1–2 столовые ложки древесной золы: она богата калием и фосфором, которые критически важны для формирования завязей и продления плодоношения.

Для аккумуляции влаги и дополнительного питания положите в лунку 5–10 горошин сухого гороха или фасоли — бобовые долго перегнивают, удерживая влагу у корней, что позволяет огурцам не испытывать стресс в засуху. Затем добавьте 1 чайную ложку суперфосфата — фосфор укрепляет корневую систему, что особенно важно для длительного плодоношения, и 1 чайную ложку сульфата калия, который предотвращает пожелтение листьев и образование пустоцветов.

Все компоненты тщательно перемешайте с землей на дне лунки и присыпьте слоем чистой почвы в 5–7 см, чтобы корни рассады не соприкасались с удобрениями напрямую.

Дарья Иванова
