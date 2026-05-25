Другие ромашки чахнут и болеют, а эти стоят белоснежной стеной до октября: чудо-многолетник

Ромашка шаста — это настоящий хит для тех, кто хочет украсить дачу без лишних хлопот. В отличие от полевой «одноразовой» ромашки, этот чудо-многолетник живет на одном месте до 5–7 лет и цветет с июня по октябрь, а то и до заморозков.

Главное преимущество шасты — невероятная неприхотливость: она растет на любой почве, кроме откровенного болота, выдерживает засуху, морозы и не требует укрытия на зиму.

Она прощает все ошибки: забыли полить — не страшно, не внесли удобрения — сама выживет. Уникальность шасты в том, что чем больше вы срезаете цветы для букетов, тем активнее куст выпускает новые бутоны, — это растение работает как фабрика цветов весь сезон.

Стебли у нее крепкие и длинные, до 100 см, соцветия крупные — до 10 см в диаметре, а современные сорта радуют разнообразием: есть махровые формы, низкорослые (от 30 см) и даже сорта с желтыми лепестками. Посадите шасту на солнце в рыхлую почву — и она будет радовать вас белоснежным ковром без подвязок, не привлекая вредителей.

