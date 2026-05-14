14 мая 2026 в 07:00

Даже в дождливое лето без пятен: 5 сортов флоксов, которые не болеют — забудьте о мучнистой росе

Фото: D-NEWS.ru
Если вы любите флоксы, но устали от борьбы с болезнями и мучнистой росой, которая превращает их листья в белый войлок, просто выбирайте правильные сорта — и забудьте о болезнях навсегда.

Лидер по устойчивости — сорт «Давид»: этот белоснежный красавец цветет крупными шапками и почти не поражается грибком. Не менее хорош «Джина» — сорт с небольшими цветками, собранными в плотные соцветия.

Настоящая находка для российских дач — сорт «Николай Щорс»: по данным агрономов, он вообще никогда не поражался мучнистой росой в условиях открытого грунта. «Катарина» с редкой голубой окраской цветет как облако с июля по сентябрь и устойчива к мучнистой росе.

Сорт «Успех» с темно-фиолетовыми цветками и белой звездой в центре славится своей невосприимчивостью к болезням и быстрым разрастанием.

Все эти флоксы хороши тем, что цветут пышными шапками, пахнут медом и не требуют от вас бесконечных опрыскиваний даже в дождливое лето: посадил в мае — и любуйся все лето без лишних хлопот.

растения
Дарья Иванова
