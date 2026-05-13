Посадите в мае — в июне клумба утонет в цветах с красными, синими и розовыми свечами

Сальвия — это растение, цветение которого похоже на множество язычков, собранных в высокие свечевидные метелки. Соцветия создают эффект пылающих факелов красного, синего, фиолетового, розового и белого цветов.

Распускается сальвия с конца июня по начало июля и цветет непрерывно до самых заморозков в октябре, радуя глаз около четырех месяцев подряд. Для дачи сальвия хороша своей фантастической неприхотливостью: она выдерживает засуху, жару и бедные почвы, практически не болеет и не требует частого полива.

Посадка в мае проста: когда минует угроза заморозков и земля прогреется, выберите солнечное место, перекопайте почву, сделайте лунки на расстоянии 20–25 см, поместите рассаду с комом земли на ту же глубину, что и в горшке, засыпьте и обильно полейте.

Самые красивые сорта: May Night с темно-фиолетовыми цветами высотой до 60 см, сальвия блестящая «виктория» с ярко-красными соцветиями, сальвия мучнистая «рио» насыщенного синего цвета высотой 40–45 см, «карадонна» с фиолетово-синими свечами и «ред хот салли» с алыми компактными кустами.

