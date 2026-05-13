Посейте в мае — летом клумба утонет в пушистых цветах-пуговках: отлично растет в российском климате

Скабиоза — это растение, цветение которого похоже на бархатные подушечки для булавок или пушистые пуговки на длинных стройных ножках.

В российском климате скабиоза чувствует себя отлично: она холодостойка, выдерживает заморозки, засухоустойчива и почти не болеет. Цветет растение с июня по октябрь, непрерывно радуя сиреневыми, голубыми, розовыми, бордовыми и нежно-кремовыми оттенками.

Полив скабиозе нужен только в сильную засуху. В мае семена скабиозы сеют прямо в открытый грунт — они достаточно крупные, их можно раскладывать сразу с интервалом 25–30 см, чтобы не прореживать.

Всходы появляются через 20–25 дней. На одном месте многолетняя скабиоза живет до 5–7 лет без пересадки. Добавьте немного фосфорно-калийного удобрения в период бутонизации — и цветы станут крупнее и ярче.

Ранее были назван цветущий кустарник, который вырастает в золотую живую изгородь с запахом меда.

Дарья Иванова
