13 мая 2026 в 14:46

Сажайте в мае и будете с букетами разноцветных ромашек до заморозков: даже при поливе раз в месяц

Фото: D-NEWS.ru
Эхинацея — это многолетник, цветение которого похоже на крупные разноцветные ромашки. Она распускается в конце июня — июле и цветет непрерывно до заморозков в сентябре — октябре, часто больше двух месяцев.

Соцветия-корзинки достигают 12–15 см в диаметре, а лепестки бывают розовыми, малиновыми, белыми, желтыми, оранжевыми и даже двухцветными, причем современные сорта радуют махровыми формами — пышными шарами без видимой серединки.

Для дачи эхинацея хороша тем, что не требует почти никакого ухода: мощный стержневой корень добывает влагу из глубины, поэтому растение выдерживает засуху и жару, а поливать его можно раз в месяц.

Посадка в мае проста: выберите солнечное место, выкопайте лунки глубиной по размеру корней, добавьте перегной, поместите саженец с комом земли на уровне корневой шейки, засыпьте и полейте.

Самые красивые сорта: «магнус» (классический пурпурный), «белый лебедь» (белый с оранжевым центром), «делишес кэнди» (фуксиново-розовый), «хот папайя» (красно-оранжевый махровый), «разматаз» (густо-розовый помпон), «лимонный крем» (лимонно-желтый махровый) и «меринга» (белый с желтой серединкой).

Проверено редакцией
Дарья Иванова
