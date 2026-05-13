МВД России объявило «охоту» на экс-министра обороны Британии

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявлен в розыск Министерством внутренних дел Российской Федерации, сообщается в официальной базе данных ведомства. В электронной ведомственной карточке на иностранного гражданина при этом не конкретизируется, в рамках какого именно уголовного дела и по какой статье к нему возникли претензии.

Британский политический деятель отметился рядом резких агрессивных высказываний в адрес инфраструктурных объектов Российской Федерации. Бывший руководитель военного ведомства публично призывал нанести удары для уничтожения Крымского моста. Также Уоллес заявлял о необходимости предпринять действия, которые сделали бы территорию полуострова непригодной для жизнедеятельности гражданского населения.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что бывшего руководителя министерства обороны Великобритании необходимо объявить в международный розыск из-за его агрессивных высказываний в адрес Крыма. Парламентарий подчеркнул, что британский политический деятель фактически выступает пособником террористических сил.