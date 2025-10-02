Депутат Шеремет призвал объявить экс-министра обороны Британии в розыск Шеремет: экс-министра Уоллеса нужно объявить в розыск за слова о Крыме

Экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса нужно объявить в международный розыск за слова о Крыме, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он отметил, что европейский политик является пособником терроризма.

Бывшего министра островного государства необходимо объявить в международный розыск, — сказал Шеремет.

Ранее Уоллес в ходе Варшавского форума безопасности призвал западные страны обеспечить Киев дальнобойным оружием. По его словам, таким образом страна сможет сделать Крым «непригодным для жизни». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми призывы экс-министра обороны Великобритании. Он подчеркнул, что не считает нужным комментировать высказывания бывших западных чиновников.

До этого стало известно, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине 650 многоцелевых ракет Martlet (LMM) для усиления систем ПВО. По данным военного ведомства Королевства, первая партия ожидается до конца года, а общий контракт оценен приблизительно в $213 млн (17,3 млрд рублей).