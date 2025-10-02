Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 11:29

Депутат Шеремет призвал объявить экс-министра обороны Британии в розыск

Шеремет: экс-министра Уоллеса нужно объявить в розыск за слова о Крыме

Бен Уоллес Бен Уоллес Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса нужно объявить в международный розыск за слова о Крыме, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он отметил, что европейский политик является пособником терроризма.

Бывшего министра островного государства необходимо объявить в международный розыск, — сказал Шеремет.

Ранее Уоллес в ходе Варшавского форума безопасности призвал западные страны обеспечить Киев дальнобойным оружием. По его словам, таким образом страна сможет сделать Крым «непригодным для жизни». В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми призывы экс-министра обороны Великобритании. Он подчеркнул, что не считает нужным комментировать высказывания бывших западных чиновников.

До этого стало известно, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине 650 многоцелевых ракет Martlet (LMM) для усиления систем ПВО. По данным военного ведомства Королевства, первая партия ожидается до конца года, а общий контракт оценен приблизительно в $213 млн (17,3 млрд рублей).

Россия
Госдума
Михаил Шеремет
Бен Уоллес
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал главную угрозу для РЛС под Калининградом
Охранник удерживал 17-летнюю девочку за шею и трогал ее в туалете отеля
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
«Возникают вопросы»: в Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.