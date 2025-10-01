В Кремле отреагировали на призывы Уоллеса «задушить Крым» Песков назвал глупым заявление экс-министра обороны Британии Уоллеса о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупыми призывы бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса наносить удары по Крыму. В ходе брифинга он подчеркнул, что не считает нужным комментировать высказывания бывших западных чиновников, передает ТАСС.

Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны. Что касается бывших министров обороны, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, — не считаем нужным их комментировать, — сказал Песков.

Уоллес в ходе Варшавского форума безопасности призвал западные страны обеспечить Киев дальнобойным оружием. По его словам, таким образом страна сможет сделать Крым «непригодным для жизни».

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что Россия ответит на удары ВСУ дальнобойными беспилотниками атакой по узлам производства и пусков. Так он прокомментировал угрозы украинского министра обороны Рустема Умерова.

До этого стало известно, что Великобритания в ближайшее время передаст Украине 650 многоцелевых ракет Martlet (LMM) для усиления систем ПВО. Первая партия ожидается до конца года, а общий контракт оценен приблизительно в $213 млн.