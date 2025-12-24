Новый год — 2026
24 декабря 2025 в 17:13

Отмороженный корпоратив: москвичу разорвало желудок на криошоу

В Москве мужчине разорвало желудок на корпоративе во время шоу с жидким азотом. NEWS.ru рассказывает, что известно об инциденте.

Шоу с жидким азотом

Предновогодний корпоратив сотрудники компании проводили в кулинарной студии «Игра столов». Шеф-повар Василий решил удивить гостей так называемым криошоу. Он приготовил участникам корпоратива коктейли с жидким азотом, который используют для мгновенного замораживания ингредиентов. Температура вещества составляет почти минус 200 градусов.

Употреблять такой напиток можно только после полного испарения азота, иначе не избежать термического ожога. Но повар не предупредил участника веселья, который взялся за стакан. Тот поднес стакан ко рту и выпил жидкость.

«Приятно было с вами работать»

При этом мужчина с иронией, будто перед смертью, заявил перед глотком: «Приятно было с вами работать. Вы лучшая компания».

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как мужчине за секунды становится плохо и он хватается за живот, после чего пытается выплюнуть жидкость. По данным Telegram-канала Baza, в этот момент его желудок буквально разорвало.

Известно, что пострадавшего зовут Сергей, ему 38 лет. Он экстренно был доставлен в реанимацию, где ему ушили поврежденный орган. Сейчас пострадавший находится в сознании.

Кого и как накажут?

Юрист Михаил Пирогов в комментарии NEWS.ru предположил, что шеф-повару может грозить уголовная ответственность в зависимости от того, какая степень тяжести вреда будет определена у пострадавшего.

«Последствия для шеф-повара или для организации, [где москвич отравился жидким азотом], вероятны, а пострадавший может требовать компенсацию, но итог будет зависеть от медицинских выводов, доказательств инструктажа или его отсутствия и того, кто именно оказывал услугу — повар как работник или как отдельный исполнитель. Если проверка установит, что гостю действительно дали напиток с жидким азотом до полного испарения и не предупредили о рисках, это обычно рассматривают как оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности. Тогда возможна уголовная ответственность», — пояснил Пирогов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам юриста, пострадавший сможет истребовать от кулинарной студии компенсацию до 2 млн рублей. Он подчеркнул, что обычно выдвигаются сразу несколько категорий требований. По словам юриста, в первую очередь это касается затрат на лечение и реабилитацию, таких как платные обследования, медикаменты, хирургические вмешательства, специализированное питание, утраченный доход за время нетрудоспособности, будущие расходы и компенсация морального ущерба.

